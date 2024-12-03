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河北科技师范学院：巧种板栗富农家 八年帮扶结硕果

2024年12月03日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：河北科技师范学院：巧种板栗富农家 八年帮扶结硕果

　　 “我家栗树今年又多卖了两万元，这多亏了张老师。”近日，在河北省青龙满族自治县（以下简称“青龙县”）的交易市场里，看着一袋袋板栗装上货车，当地栗农樊渭乐开了花。据悉，青龙县今年收获板栗首次突破8万吨，年产值超13亿元，农民人均增收4300元以上。

　　 栗农口中的“张老师”，是河北科技师范学院板栗研究中心主任张京政。八年前，该校板栗科研团队与青龙县委、县政府共同谋划大力发展板栗产业，促进栗农脱贫致富，由张京政牵头的技术指导团队应运而生。从那时候起，张京政和团队成员走遍了青龙县的沟沟坎坎。

　　 张京政和团队成员发现，当地果农不懂得栗树剪枝技术，有的果农几乎没给栗树修剪过，造成板栗产量低、品相差。为此，张京政研发了高度简化的板栗修剪技术——只剪大枝留小枝结果，他形象地把技术要领概括为“抓大放小”。

　　 本想着这个技术节省了劳力，还提高了产量。但果农一听直摇头，毕竟传统的剪枝都是从小枝剪起，没听说过从大枝开始。为了打消果农们的疑虑，张京政在八道河镇王厂村、青龙镇平顶山村、土门子镇水泉村等地建立了300多亩的试验基地。使用传统方法剪枝的栗树都有“大小年”，而经过两年多的试验，试验基地里的栗树在“小年”里不但没有减产，还增产了20%至30%。

　　 在青龙县林业局的支持下，张京政和团队成员在青龙县24个乡镇都建设了示范基地。青龙县共有396个行政村，这几年张京政和团队直接服务过的行政村超过了200个。就这样，“抓大放小”修剪技术在青龙县得到了广泛应用。

　　 修剪技术的革新促进了栗树的增产，新品种的选育和推广则更为关键。2021年，张京政团队选育的燕紫、燕宝等板栗新品种，在青龙县茨榆山乡东蛇盘兔村全面嫁接示范，建成了河北全省最大的板栗良种采穗圃。通过几年的示范，这些新品种已成为青龙县的主推品种，优化了青龙板栗的品种结构。经过张京政团队的指导培训，大批栗农亩均增产50斤至100斤板栗，亩均增收400元至800元。

　　 今年，帮扶措施又有了新突破——张京政团队研发的板栗数字智能水肥精准控制系统（技术）投入使用，增产增收效果显著，大幅度降低劳动投入，实现优质高产。

　　 八年来，河北科技师范学院先后向青龙县派出省级科技特派团1个，派出省三区特派员244人次，选派教育部青龙县“银龄专家”特派员87人次。该校和青龙县联合建立了板栗产业技术教育部工程研究中心，围绕板栗资源育种、高效栽培、病虫防控、贮藏加工、功能成分、机械制造、产业经济组建7个创新团队，建成了入选河北省山区“一县一业一基地一团队”科技示范工程的青龙县板栗产业科技示范基地。板栗中心研发的板栗新品种、新技术已在全国各板栗主产区广泛应用，增产增收效果显著。

　　 河北科技师范学院还与青龙县深度合作，连续8年成功举办板栗节。围绕做大板栗产业开展“强链、补链”，促成当地建成了全国单体面积最大的板栗加工冷储工厂，培育壮大了2个板栗知名品牌。一车车满载着板栗的货车从青龙县发往全国各地，甚至漂洋过海。

　　 现在，青龙县板栗栽培面积已经从1994年的12万亩扩大到2024年的105万亩，占全省板栗总面积的23.4%，成为全国板栗栽培面积最大的县。

　　 （记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 胡慧玲 何莉炜）

(责编：李昉、李依环)

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