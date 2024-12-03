从四百多人到超三千二百人参赛——

本报记者 季 芳

要继续推动冰雪运动普及发展，强化战略规划布局，建设利用好冰雪场地设施，发展冰雪产业，丰富群众冰雪赛事活动，把群众冰雪运动热情保持下去。

——2022年4月8日，习近平总书记在北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会上的讲话

冬日，走进国家体育馆，冰球少年正火热较量。场边，北京市冰球运动协会常务副秘书长邢寉认真观赛，不时在本子上做着记录。北京市青少年冰球俱乐部联赛创办10余年，她的本子上写满了赛事的发展变化：2012年成立之初，参赛运动员400多人；2024年，参赛运动员超过3200人……

联赛规模扩大，正是北京青少年冰球运动蓬勃发展的缩影。以赛事为平台，冰球小将们切磋技艺、提升水平，北京冰球也探索出一条政府支持、市场主导、社会各方积极参与的路径。

“把群众冰雪运动热情保持下去。”这句话深深印刻在邢寉心里。从一个青少年冰球赛事的成长可以看到，后冬奥时代继续推动冰雪运动普及发展的脉络日渐清晰。

比赛是个平台，汇聚各方资源和力量

说起北京青少年冰球俱乐部联赛的变化，邢寉最大的感受是，办赛过程越来越顺畅了。“比赛是个平台，汇聚各方资源和力量，共同推动北京冰球发展。”

这个赛季，217支队伍参加从U6到U18各年龄组别的比赛。联赛从10月下旬开始，将一直持续到明年3月，9个比赛场地联动举办千余场比赛。

“近些年，特别是在北京冬奥会的带动下，冰场变多了。”邢寉回忆，“20年前，北京刚开始有孩子练冰球时，全市的冰面不超过10块，现在仅标准冰场就有五六十个。”

完善的冰场设施为赛事组织提供了便利。这个赛季，联赛的场地安排兼顾不同区域，可以让队伍就近参赛，减少奔波。在场馆的选择上，既有国家体育馆冰球馆、五棵松冰上运动中心这样的冬奥场馆，也有3A冰上空间、星宏奥冰上运动发展中心等俱乐部场馆。“办赛也带动了冰场品质的提升。”邢寉说。

下午4点一过，位于北京北四环边的梦想冰球俱乐部就热闹起来，很多小球员一放学就来冰场训练。随着联赛的推进，俱乐部的冰球课愈加抢手，以参赛带动训练，小球员们的水平迅速提高。

“联赛对于俱乐部的带动作用非常大。”梦想冰球俱乐部主管教练说，这个赛季俱乐部组织了27支队伍，超过300人参赛，20多名教练都忙碌起来，“联赛为球员们提供了交流和提高的平台，也促进了俱乐部的发展壮大。”

保护好孩子们的兴趣和热情，冰球发展才能留住人才

11岁的冀怿是北京GLC冰球俱乐部GLC12队中的一员。从3岁多开始练习冰球，冀怿已经连续多年参加俱乐部联赛，球技长进不少。

“北京的冰球氛围特别好，小学、初中、高中的球员都有比赛打。”赛季开始后，冀怿的训练节奏密集起来，每周会安排2次上冰和1次体能课，“通过参赛得到了锻炼，提高了竞技水平，更重要的是和队友们一起成长进步，也让自己更加自信。”

青少年俱乐部联赛的红火，与北京冰球多年的发展密不可分。从2000年起，便有孩子在国贸冰场练习冰球。2004年，一些家长自发组织比赛，当时北京只有4支队伍，队员年龄参差不齐。

在北京市体育局和北京市体育总会的支持下，北京市冰球运动协会于2012年成立，当年的俱乐部联赛采用注册制，对全市的冰球参与情况做了“摸底”。“当时全北京注册冰球运动员只有400多人。”邢寉说。协会成立的第二年，创办了北京市中小学生校际冰球联赛，致力于在青少年群体中推广冰球运动。

2015年，北京申冬奥成功，冰球迎来发展契机。北京市体育局以政府购买服务的形式支持联赛开展，两个联赛的参与人数大幅提升，覆盖面也有所扩大。

“先把基数做大，选拔人才面才能更广，然后组成队伍进行专项训练，提高水平再参赛，形成一个可持续发展的链条。”邢寉当年的设想，正逐步成为现实。

赛事规模扩大，对赛制设计、赛程安排和赛事服务等方面提出了更高要求。多年来，联赛不断调整和完善，提升吸引力，扩大影响力。

“这两年，我们在U10、U12和U14三个年龄组增加了资格赛，”邢寉介绍，各年龄组别排名进入前十二的队伍晋级水平较高的竞技组，其余将进入选拔组。“通过资格赛，可以进一步了解各参赛队的竞技水平，细化分组，保证比赛的对抗效果和锻炼价值。”

为了增强小球员们的参与感，联赛中U6、U8级别的比赛被安排在标准冰场的半场进行，场地减小，小球员们有更多控球和射门机会，更能体会到比赛乐趣。“小球员们是北京冰球的希望和‘种子’。”在邢寉看来，“保护好孩子们的兴趣和热情，冰球发展才能留住人才。”

冰雪家底厚实了，向前走才更有底气

“冀怿去年一共打了145场比赛，包括俱乐部联赛、北京第二届冬季运动会等，今年到目前为止已经打了超过100场比赛。”冀怿妈妈坦言，“大量参赛对孩子冰球水平提高，以及坚持冰球运动都有很大的作用。”

有别于体制内的专业队，北京冰球的发展最初源自家庭培养。“每一次训练和比赛，饮食休息的安排、冰球和学业时间的分配等很多问题，都需要家长考虑。”冀怿妈妈说，打冰球不只需要孩子自己坚持，也需要家庭的持续支持。

人才培养和选拔通道的搭建也需要各方共同努力。“北京冰球人才基础雄厚，但以前我们的人才优势主要集中在16岁以下的球员。”邢寉说，近些年，协会和各方加大力度建设球员梯队。

北京男冰青年队队员赵荣基6岁便开始参加俱乐部联赛，10多年来进步飞快。2022年，赵荣基入选北京男冰青年队，并随队获得U18全国锦标赛青年组冠军。“冰球是我从小的爱好，也是一个梦想。我的目标是进入国家队，为国争光。”

发展链条形成闭环，北京冰球迎来收获季节。2020年，北京男冰队战胜上届冠军哈尔滨队，首夺全国锦标赛冠军。今年初的第十四届全国冬季运动会上，北京男冰队以7战全胜的战绩摘得公开组金牌。北京男冰青年队也在全国各类比赛中屡获佳绩。今年3月，在U18男子冰球世锦赛中，中国队5战全胜夺冠，成功升入乙级A组，28名队员中，有16名来自北京男冰青年队。

“北京冰球厚积而薄发。”邢寉希望通过赛场上的好成绩，让更多孩子喜欢上冰球，带动更多家庭参与冰雪运动，“冰雪家底厚实了，向前走才更有底气！”

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 02 版）

(责编：李依环、郝孟佳)