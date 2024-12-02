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家庭教育培训会在首师大举办 专家共议家校社协同育人

2024年12月02日11:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月2日电 日前，由中国下一代教育基金会主办的“家校协同 立德树人”家庭教育培训会在首都师范大学举行。

十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任、中国下一代教育基金会创会会长顾秀莲指出，要构建德智体美劳全面培养的教育体系，助力健全全员育人、全过程育人、全方位育人的家校社协同育人机制，在家庭教育中充分发挥家庭的主体作用、学校的主导作用、社会的协同作用，充分发挥广大“五老”独特的人才优势、资源优势、威望优势，开创党政重视支持、部门齐抓共管、家校社协同发力的“三全育人”家庭教育工作新格局。

中国家庭教育学会副会长，教育部家庭教育指导专委会副主任，首都师范大学家庭教育研究中心特聘教授孙云晓表示，教育的有效性依赖于教育的一致性。在教育过程中，父母的一致性和家校的一致性，对儿童养成习惯尤为重要。他认为，家长在培养孩子习惯时有三个误区：一是提出的要求很多，但忽视孩子自我动机；二是指责批评很多，忽视孩子的成功体验；三是目标过于宏大，难以落到实处，取得突破。

首都师范大学学前教育学院教授康丽颖认为，应从家庭、学校、社会求同存异的视角构建机制体系，让三者围绕着共同的教育目标，平等合作，整合资源，协同育人，构建最有利于儿童成长的教育生态环境，实现教育目的、教育过程、教育结果的统一。

本次培训会历时3天，来自家庭教育、心理教育、学校教育领域的多位专家学者为参会学员授课。中国科学院院士、首都师范大学校长方复全表示，学校将继续发挥学科优势，深化平台建设，为培养具有全球视野、家国情怀、创新精神和社会责任感的新时代青年贡献力量。（孙竞、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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