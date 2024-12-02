人民网北京12月2日电 记者从清华大学获悉，该校学生处今天通报近期三名学生违纪情况。其中，一名学生今年11月在外校与他人发生冲突，被严重警告。

截图来源：清华大学学生处官微

一名学生多次违规为校外人员报备入校牟利，留校察看

一名学生因多次违规为校外人员报备入校牟利，于2023年10月被给予严重警告处分。但该生未能充分认识自己的错误，在“黑导”的诱导教唆及侥幸心理的作用下，处分期内再次开始违规报备牟利，2024年6月被发现。根据学校纪律处分管理相关规定，经研究决定，从重给予其留校察看处分，并依规取消相关表彰、奖励及其他权益的申请资格。

警示：学校严禁为他人代为报备或转借、转租入校证件；严禁为他人提供任何形式的有偿报备进校活动；严禁任何单位或个人违规带人进校。学校将持续严查、严处违规报备行为，同学们要提高纪律意识，切勿因小失大。

一名学生私自携带电动车电池入楼，严重警告

一名学生于2024年9月私自携带电动车电池入楼，并在宿舍中厅进行充电，被学生社区工作人员在例行检查时发现。根据学校纪律处分管理相关规定，经研究决定，给予其严重警告处分，并依规取消相关表彰、奖励及其他权益的申请资格。

警示：学生公寓是人群密集场所，安全是必须牢牢守住的底线。根据学校规定，学生公寓严禁携带电动车电池进入，禁止停放电动车或为电动车充电以及存放电动车电池。

一名学生在外校与他人发生冲突，严重警告

一名学生于2024年11月在外校与他人发生冲突，并在朋友圈发表不当言论，对学校声誉造成了不良影响。根据学校纪律处分管理相关规定，经研究决定，给予其严重警告处分，并依规取消相关表彰、奖励及其他权益的申请资格。

警示：无论线上线下、校内校外，都应当严于律己、规范自身言行。学校始终坚持惩前毖后、治病救人的原则，依据事实，对违反校规校纪的行为严肃处理。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)