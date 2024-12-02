人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

清华大学通报“学生在外校与他人发生冲突”：给予严重警告处分

2024年12月02日16:38 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月2日电 记者从清华大学获悉，该校学生处今天通报近期三名学生违纪情况。其中，一名学生今年11月在外校与他人发生冲突，被严重警告。

截图来源：清华大学学生处官微

截图来源：清华大学学生处官微

一名学生多次违规为校外人员报备入校牟利，留校察看

一名学生因多次违规为校外人员报备入校牟利，于2023年10月被给予严重警告处分。但该生未能充分认识自己的错误，在“黑导”的诱导教唆及侥幸心理的作用下，处分期内再次开始违规报备牟利，2024年6月被发现。根据学校纪律处分管理相关规定，经研究决定，从重给予其留校察看处分，并依规取消相关表彰、奖励及其他权益的申请资格。

警示：学校严禁为他人代为报备或转借、转租入校证件；严禁为他人提供任何形式的有偿报备进校活动；严禁任何单位或个人违规带人进校。学校将持续严查、严处违规报备行为，同学们要提高纪律意识，切勿因小失大。

一名学生私自携带电动车电池入楼，严重警告

一名学生于2024年9月私自携带电动车电池入楼，并在宿舍中厅进行充电，被学生社区工作人员在例行检查时发现。根据学校纪律处分管理相关规定，经研究决定，给予其严重警告处分，并依规取消相关表彰、奖励及其他权益的申请资格。

警示：学生公寓是人群密集场所，安全是必须牢牢守住的底线。根据学校规定，学生公寓严禁携带电动车电池进入，禁止停放电动车或为电动车充电以及存放电动车电池。

一名学生在外校与他人发生冲突，严重警告

一名学生于2024年11月在外校与他人发生冲突，并在朋友圈发表不当言论，对学校声誉造成了不良影响。根据学校纪律处分管理相关规定，经研究决定，给予其严重警告处分，并依规取消相关表彰、奖励及其他权益的申请资格。

警示：无论线上线下、校内校外，都应当严于律己、规范自身言行。学校始终坚持惩前毖后、治病救人的原则，依据事实，对违反校规校纪的行为严肃处理。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部