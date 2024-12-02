大会现场。中国教育学会供图

人民网天津12月2日电 （李依环、白炅）11月30日至12月1日，第四届中国基础教育论坛暨中国教育学会第三十六次学术年会在天津召开。本次会议主题为“加快建设教育强国——聚焦基础教育课程教学改革”，来自全国的基础教育领域专家学者、行政管理部门负责人、校长、教师等共4000余人现场参会。

中国教育学会会长朱之文表示，本届论坛是贯彻落实全国教育大会精神的实际行动，旨在紧紧围绕党中央关于全面建设教育强国重大决策部署，聚焦育人关键环节与重点领域，总结凝练我国基础教育课程教学改革的成功经验，深入研讨亟待解决的突出问题，推动基础教育课程教学改革向纵深推进、落地落实，助推基础教育高质量发展，着力为建设教育强国提供支撑。

记者了解到，本次大会设置主旨报告、校长星空、主题发言、中国好课堂、学科分论坛、京津冀基础教育协同发展分论坛、亚DPD特别分论坛（DPD分别指Doctor、Principal and Director）、专题分论坛、微论坛等多种形式。600多位教育领域专家、学者和校长教师围绕基础教育领域重点、热点、难点话题，全面展示中国基础教育改革发展前沿进展、学术成果与实践探索，助力基础教育高质量发展。

在主旨报告环节，中国教育学会学术委员会副主任委员、北京师范大学中国教育与社会发展研究院研究员申继亮，中国教育学会副秘书长、学术委员会副主任委员罗滨，中国教育学会学术委员会委员、上海市教育委员会副主任杨振峰围绕“基础教育课程改革面临的挑战与走向”“服务基础教育课程改革的教研新作为”等话题进行深入分享。

论坛期间还举行了2022亚太地区教育创新文晖奖颁奖仪式。据悉，该奖项旨在表彰亚太地区在教育创新发展方面作出杰出贡献、通过开展教育创新改善教学质量的教育工作者或教育机构，鼓励在改善教学质量方面持续地探索与创新。来自巴基斯坦知识平台和斯里兰卡DP基金会的项目获得2022年文晖荣誉奖。

(责编：郝孟佳、熊旭)