人民网北京12月2日电 （记者郝孟佳）1日，中国高等教育学会智慧教育研究分会成立大会在京举行。据了解，本次大会以“智慧赋能教育强国建设”为主题，来自137所高校和企事业单位的910名嘉宾参加了会议。

中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青表示，在新一代信息技术高速发展的时代背景下，高等教育迫切需要突破传统教育方法的局限、提升育人能力、转变科学研究范式、提高师生数字素养。林蕙青对分会发展提出四点希望：一是在学思践悟、知行合一中树立正确的政治方向；二是在围绕中心、服务大局中发挥分会的学术导向；三是在改革创新、探索实践中凸显分会的贡献指向；四是在对外开放、交流互鉴中明晰分会的发展走向。

教育部高等教育司副司长高东锋表示，高等教育是高素质人才培养的主阵地。推动教育高质量发展，要深入实际，加强研究，探索符合中国国情、具有中国特色的智慧教育发展规律；要敢于试点，勇于创新，充分激发一线教师的创造力，走出一条中国教育数字化发展的新路；要站高望远，统筹谋划，用新技术推进新改革，力争在高等教育数字化转型发展和智慧教育阶段走快一步，为建设高等教育强国做出贡献。

会上，中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军以《承智慧教育 向绿色发展》为题作报告。张军从高等教育变革的时代要求和社会生产力水平影响教育体系形态变化的客观规律入手，辩证分析了智慧教育生产关系的科学内涵，系统阐释了智慧教育“以人为本、五维教育、创新涌现、学游一体”的主要特征。

据悉，中国高等教育学会智慧教育研究分会由北京理工大学联合66所国内知名高校及相关领域企事业单位发起成立。会议期间，同时召开了中国高等教育学会智慧教育研究分会第一届理事会第一次会议，北京理工大学党委书记张军院士当选中国高等教育学会智慧教育研究分会第一届理事长。

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