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湖南出台职业技能培训补贴办法

2024年12月02日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：湖南出台职业技能培训补贴办法

在湖南省常德市安乡县一建筑工地，技师（左一）向工人们讲解扎筋技巧。新华社记者 周勉摄

在湖南省常德市安乡县一建筑工地，技师（左一）向工人们讲解扎筋技巧。新华社记者 周勉摄

记者11月29日从湖南省人民政府门户网站获悉，为保障培训补贴资金安全和提高资金使用效益，湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅日前联合印发了《湖南省职业技能培训补贴实施办法》（以下简称《办法》），明确补贴标准、补贴调整机制等内容。

《办法》提出，在法定劳动年龄内，且有就业能力和培训需求的人员，均可享受职业技能培训补贴。可享受补贴的人员包括农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、就业困难人员、符合条件的企业职工等。

根据《办法》，湖南拟对现代化产业重点职业、吸纳和稳定就业重点类职业以及农村技能人才培养重点类职业的从业者，根据不同的职业水平，分5档进行补贴。补贴标准为每人每次最低800元、最高3500元。

针对补贴调整机制，《办法》明确，每年职业培训补贴标准在前一年的现行标准基础上按比例上调5%。由湖南省人力资源和社会保障厅确定的技能类紧缺职业的从业者，其培训补贴标准按现行标准上浮10%执行。（记者俞慧友）

(责编：郝孟佳、李昉)

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