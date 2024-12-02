原标题：一种注射疗法比类固醇治哮喘更有效

一种用于哮喘和慢性阻塞性肺疾病（COPD）发作期间的注射疗法，其效果优于目前的类固醇片剂疗法，并可将后续治疗需求降低30%。11月27日发表在《柳叶刀·呼吸医学》上的这一研究成果，可能对全球数百万哮喘和COPD患者治疗产生重大影响。

哮喘发作和COPD急性加重，每年导致全球约380万人死亡。50多年来，针对这类疾病的治疗几乎没有变化，类固醇一直是主要治疗药物。包括泼尼松龙等类固醇药物虽然可减少肺部炎症，但会产生糖尿病和骨质疏松等严重副作用。

新的注射疗法适用于喘息、咳嗽和胸闷等症状。这些症状很多是由大量嗜酸性粒细胞引起的炎症所致。其中30%的COPD急性加重，以及近50%的哮喘发作，都是由嗜酸性粒细胞增多引起。随着疾病进展，这些症状恶化会变得更加频繁，在某些情况下甚至会导致不可逆的肺损伤。

由英国伦敦国王学院主导、牛津大学赞助的第二阶段临床试验研究结果显示，一种已上市药物可在紧急情况下重新使用，以减少后续治疗和住院的需求。

这种药物即贝那利珠单抗，是一种单克隆抗体，靶向嗜酸性粒细胞，可减少肺部炎症。它目前用于治疗重度哮喘。临床试验发现，与类固醇片剂相比，在恶化期注射贝那利珠单抗更为有效。

研究人员将哮喘或COPD发作风险较高的患者随机分为3组。一组接受贝那利珠单抗注射和安慰剂片剂。一组接受标准治疗（每天30毫克泼尼松龙，持续5天）和安慰剂注射，第三组同时接受贝那利珠单抗注射和标准治疗。

28天后，接受贝那利珠单抗治疗的受试者咳嗽、喘息、气短和痰液等呼吸道症状有所改善。90天后，与接受泼尼松龙标准治疗的受试者相比，贝那利珠单抗组中治疗失败的人数减少到了四分之一。

接受贝那利珠单抗注射的治疗失效的时间更长，这意味着就诊或住院的次数更少。哮喘和COPD患者的生活质量也有所改善。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)