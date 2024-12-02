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让更多青少年爱上冰雪运动（人民时评）

季 芳
2024年12月02日08:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　9个比赛场地“联动”，217支参赛队、超过3200名球员参与……不久前，北京市青少年冰球俱乐部联赛开启新赛季。赛事的蓬勃开展，不仅为冰球小将们提供了展现自我、切磋球技的平台，也为持续壮大冰球人才队伍汇聚起力量。

　　青少年是祖国的未来，也是冰雪运动发展的生力军。越来越多青少年走进冰场、雪场，学习技能、享受乐趣、增强体质，在运动中锤炼了挑战自我、克服困难等意志品质。特别是在北京冬奥会上，苏翊鸣、李文龙等00后运动员奋发拼搏的事迹，感染和激励更多青少年投身冰雪运动。《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，2023年国内冰雪场馆数量继续增长，全国共有各类冰雪运动场地超2800个，较2022年增长16%以上。各地完善体育设施、培育冰雪文化，让青少年上冰、上雪有了更多选择，助力我国冰雪运动跃上发展新台阶。

　　带动青少年参与冰雪运动，离不开校园这片土壤。吉林大力推动冰雪运动进校园、进课堂，目前，全省已有超1800所学校将冰雪运动及替代项目纳入体育课程；在黑龙江，校园冰雪运动持续升温，为即将到来的亚洲冬季运动会营造浓厚氛围……一批有条件的学校积极开设冰雪运动课程，开展上冰、上雪实践活动，帮助青少年提升身体素质，同时也播撒了冰雪运动未来发展的种子。

　　科学的教学方法、健全的教育体系，是培养冰雪运动苗子的重要前提。以北京石景山区电厂路小学为例，一年级学生主要以趣味冰上活动为主，从二年级开始正式接受花样滑冰、速度滑冰、冰球等冰上课程，学校不仅实现了全员上冰雪，还选拔培养出不少冰雪运动的好苗子。根据不同年龄学生的能力和兴趣，细化教学内容，完善教学体系，因材施教、普专结合，广泛调动学生积极性，将为冰雪运动的普及发展夯实基础。

　　激励广大青少年积极参与冰雪运动，也需要汇聚社会合力。比如，有的商家积极推出仿真冰壶场地、可拆卸滑冰场等设施，打破了季节、地域的局限，让更多南方孩子体验冰雪运动的魅力。在河北崇礼，太舞滑雪小镇出台12周岁以下儿童滑雪免费政策，新增儿童滑雪专区，让孩子们滑行更安全；翠云山银河滑雪场加强教练员培训，让青少年滑雪课更加专业、高效。类似举措，有利于更好满足青少年滑雪爱好者的学练需求。

　　推动青少年冰雪运动发展，还需建立健全冰雪项目青少年赛事体系，实现普及型教学与提高式训练的有机结合。以北京市青少年冰球俱乐部联赛为例，经过10余年精心耕耘，赛事不断发挥引领带动作用，一批优秀选手从中脱颖而出。北京冰球运动也探索出一条政府支持、市场主导、社会各方积极参与的发展之路。以赛事体系带动体育教育、体育产业、冰雪消费提质升级，就能为青少年健康成长增色添彩。

　　体育代表健康、活力，寄托强国梦、民族梦，关乎人民幸福，关乎民族未来。让更多青少年了解冰雪运动、接触冰雪运动、爱上冰雪运动，定能为谱写健康中国、体育强国建设新篇章打下更坚实的基础。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月02日 606512 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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