原标题：“三橙三育书振兴”

眼下，正是江西赣州脐橙丰收的季节。在赣县区王母渡镇万亩脐橙产业基地，金黄的果实挂满枝头，阵阵橙香扑面而来。

在基地的脐橙果园里，不仅有果农们辛勤劳作的身影，还活跃着一支特殊的“草帽军团”——赣南师范大学生命科学学院（脐橙学院）肥粒沃土团队。针对柑橘加工后皮渣处理难、肥料利用率低等长期存在的难题，该团队创新性地开发出一种柑橘皮渣制备柑橘专用包膜控释肥技术。

这一技术突破，不仅是团队智慧与汗水的结晶，更是赣南师范大学生命科学学院党委“三橙三育书振兴”实践活动的生动写照。

以点带面 科学育人

如何为赣南脐橙产业的发展，培育专业人才和提供关键技术支撑？

面对记者的这一问题，赣南师范大学生命科学学院书记董文在11月29日接受科技日报记者采访时给出精炼的答案：“三橙三育”。

何为“三橙三育”？董文说：“先卖个关子，你跟我来。”

随后，董文领着记者步入学院的实验室。只见各式各样的科研仪器陈列在两旁，科研人员穿梭其间。该院教师陈玮指着一个器皿介绍：“这是一种集安全低毒、完全降解、生态环保等优势于一体的新型生物农药。”

十字花科蔬菜占据我国蔬菜种植总面积的三分之一，但受其头号天敌——小菜蛾的影响，其年均减产量超过1.5万吨。基于这一情况，陈玮带领“两肽护蔬”团队持续调研。他们发现，过度依赖杀虫剂除虫，导致小菜蛾对逾70种农药产生了抗药性。因此，该团队将目光投向由短的氨基酸组成的蛋白肽。

“在解剖上千只小菜蛾、做了数百次生物测定后，我们终于找到了目标肽类。”陈玮说。该团队在研究中以激发植物免疫力、直接抑制虫子取食的两个方面为切入点，调整两种肽的比例，形成项目产品“两肽护蔬”。在日前举办的中国国际大学生创新大赛（2024）中，该产品一举夺得“高教主赛道金奖”。

介绍至此，董文向记者揭晓了“三橙三育”的内涵：“‘三橙三育’就是‘青橙学习育情怀、星橙筑梦育品格、赤橙雁阵育心力’的党建工作理念。”

董文说，赣南师范大学生命科学学院按照“头雁领航、群雁齐飞，以点带面、以橙兴农”的思路，力行“赤橙”党建工作法，探索建构了党建引领下的“产—学—研—教—创”脐橙卓越人才培养体系，引领师生相继实现了国家创新平台、国家发明专利、国家大赛金奖等一系列“国字号”突破。

产教融合 助农脱困

如何借助党建工作之力，为产业发展培养“下得去、留得住、用得好”的应用型新农人才？该学院给出的答案是：“以橙兴农”。

2013年，赣南柑橘产区柑橘黄龙病暴发，赣南脐橙产业面临着毁灭性威胁。

面对这场没有硝烟的“战役”，赣南师范大学生命科学学院党组织挺身而出。该院国家脐橙工程技术研究中心7名技术骨干按照赣州市委、市政府部署，到7个黄龙病重灾县挂职。到任后，他们深入病区一线，细致观察病情，带领基层技术人员识别病树、清除病源，同时深入乡村果园举办培训班，有效提升了果农的防病意识和信心。通过整合并实践一系列综合防控技术体系，经过五年不懈的防控攻坚，当地黄龙病的发病率终于被控制在可控范围之内，其蔓延势头也得到了有效遏制。赣南脐橙的栽培面积得以逐步恢复。“我们与政府和企业共同推动赣南脐橙产业由10.4万亩增至194万亩，年总产值195亿元，助力70万农民脱贫。”该中心党支部书记米兰芳说。

党建赋能科技创新，师生在助力乡村振兴的同时，也顺其自然地将论文写在了这片红土地上。如今，该学校已自主选育出“赣南早”等2个脐橙新品种，以及“田稼快菜1号”“橙娃”等4个蔬菜新品种，获得专利授权62项，制定国家、行业及地方标准19项，累计承担国家级课题76项、省部级课题260余项、横向课题53项，科研经费总额高达9000余万元。

“下一步，学院党委将秉持‘三橙三育书振兴’的初心使命，进一步打造党建与事业深度融合的‘样板’，为加快革命老区高质量发展作出新的更大贡献。”董文说。（记者 魏依晨）

(责编：郝孟佳、李昉)