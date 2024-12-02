原标题：创新教学手段 把战场“搬”进课堂

“你们这门《军事思想》课程确实讲得很不错，让大家感受到了新文科的魅力所在。”在第四届全国高校教师教学创新大赛新文科正高组决赛的答辩现场，大赛评委对陆军步兵学院的李瑞景教授和课程团队数月来的辛勤努力给与了高度认可，并授予新文科正高组二等奖。

“现在的军事理论类课程早已不同于传统文科类课程，新文科的‘新’是什么？在我看来，就在于诸学科之间的交叉与融合。”从事教研工作以来，李瑞景已在三尺讲台奋战了二十余载，先后主持及参与国家社科基金课题6项、出版专著8部，曾多次获得全国教学大赛奖项。此次大赛，入围选手均是各高校各领域深耕教研数十载的资深教授，在与大家的切磋交流中，李瑞景对教育的认知也在不断加深。

向科技要教学力、向教学要战斗力始终是李瑞景努力的目标。作为陆军步兵学院的精品课程，《军事思想》在开课之初就紧扣为战育人导向，注重讲授研战谋战之法，课程一经推出，就广受学员好评。

“关注最近几场局部战争，不难发现无人机蜂群战术已有不俗的表现，现代战争已经呈现出新的特征。”李瑞景教授介绍道。为了让学员们能够更直观地认识前沿作战方式并研究破解之道，他和课程团队在教学中引入了无人机蜂群、无人战车、作战仿真模拟平台等一系列新兴教学手段，把战场“搬”进课堂。“整个教学体系的创新才是教学改革的关键抓手。”李瑞景告诉记者，课程团队还将运用先进理念与新兴技术，持续推进《军事思想》课程与其它相关学科的交叉融合，加紧构建属于军队院校系统的知识图谱架构。

翻看《军事思想》课程的教学创新成果报告，“弱势教员”是李瑞景和课程团队反复提及的一个理念。此“弱势”非彼“弱势”——“教员的教学能力要强，但在教学上要‘弱势’，否则学员的创新萌芽容易被掐断。”李瑞景和课程团队紧紧围绕“以学为主”来设计整个教学体系，让学员成为学习的主人，“在新的师生关系中，教员应是教学设计者与学习陪伴者的角色，我们要做学员的良师益友。”李瑞景说，在他的战例研讨课程中，通过以学员为中心自主展开研讨的方式，能够让学员自发去领悟与运用所学的知识，并通过头脑风暴的方式来验证所思所想。

“课堂上，我会不断抛出一个个思考题，激发学员的创新欲望。”在李瑞景看来，学员们也会通过这些思想的碰撞，进一步产生探究军事思想的热情。“在战场信息爆炸式增长的当下，新的‘战争迷雾’让战场变得更加扑朔迷离，我们该如何应对？”一次课上，学员现场提问道。“这个问题问得很好，接下来请大家和我一起思考，克劳塞维茨提到的‘战争迷雾’在当下演变成了什么模样……”于是，李瑞景顺势将这堂课变为教员与学员共同探讨的互动课堂。课后，学员们都感到收获满满。

从国家级比赛场上载誉而归，李瑞景带着沉甸甸的收获返回教学岗位，也深感重任在肩。“军事思想引领军事实践，这门课程的抓建必须走在时代前沿，持续探索军队院校新文科育人模式。”李瑞景坚定地表示。

（记者 章 文 通讯员 张杰文）

(责编：李昉、郝孟佳)