原标题：山东：科技大市场卖什么？谁来买？

11月29日，在位于山东济南的山东科技大市场，供给端的科技成果、科研平台、科技政策等数据与需求端的人才需求、技术需求、企业拟融资金额等数据在大屏幕上清晰可见，累计挂牌数量、累计成交金额等服务成效变化情况更是实时更新。

聚焦科技成果转化难、科技型企业融资难等突出问题，山东打造了集成果展示、技术交易、企业孵化、融资路演等功能于一体的平台——山东科技大市场，通过线上线下相结合、市场化运作、实体化运行，从今年5月启动试运行以来，已挂牌交易科技成果1000余项，预计今年市场交易额将超过10亿元。

“我们面向省内外高校院所征集科技成果，对其进行建模评星定级、交易数据评估定价。之后，通过高校专利成果转化智能推介系统精准匹配领域企业，对企业需求进行统计、分析和入库管理。此外，我们还成立山东省技术经纪服务联盟，整合全省技术经理人力量为成果转化提供强力保障。”山东省科学技术厅副厅长于洪文介绍。

日前，为深化科技成果转化机制改革，进一步激发科技人才创新创业活力，山东出台《关于加快科技成果转化的若干措施》，从八个方面十六条措施完善科技成果转化体系，系统解决“不敢转”“不想转”“不会转”“没钱转”等一系列突出问题，加快提升科技成果转化效能。高标准建设山东科技大市场便是其中一项重要举措。

山东省科学技术厅党组书记、厅长孙海生介绍，针对科技管理人员担心科技成果定价不当、转化失败造成国有资产流失带来的“不敢转”的问题，山东提出推动高校院所建立区别于一般国有资产管理的职务科技成果单列管理制度，完善职务科技成果单列管理模式，解决科技成果管理与国有资产保值增值要求之间的矛盾。同时，支持高校院所根据实际采取“协议定价+公示”、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定科技成果价格，建立市场化定价机制。

解决了“不敢转”的问题之后，如何实现科技成果转化与应用？山东着眼深化科技成果使用权、处置权和收益权改革，提出支持高校院所探索横向科研项目结余经费与职务科技成果作价入股结合的成果转化方式，探索“权益让渡”转化方式，按照“先使用后付费”方式把成果许可给中小微企业使用等措施，进一步激发人才创新和成果转化热情、释放科研生产力。

市场的好买卖，已初见成效。

山东省农业科学院作为山东省科技成果转化综合试点单位之一，先行先试，大力推进职务科技成果赋权和作价入股工作，进一步拓宽成果转化渠道，促进成果转化提质增效，极大激发科研人员创新创造和科技成果转化活力。

“农机院、农药院、种质资源所18项专利技术实施了科技成果作价入股，在委托第三方资产评估机构进行价值评估后，作价入股成立新公司，目前公司运转良好。”山东省农业科学院副院长刘开昌说，“下一步，我们将着力探索科技成果转化综合应用平台建设和科技成果概念验证链条打造，让更多的科技成果应用到生产中，为全面推进乡村振兴和农业强省建设贡献力量。”

“山东省教育厅加强科技成果转化平台建设，推动高校普遍设立专业化技术转移机构，建设国家大学科技园5家、省级大学科技园18家，获批国家知识产权试点示范高校10个、国家知识产权信息服务中心7个、教育部高校科技成果转化和技术转移基地4个、山东省概念验证中心4个，并推动高校入驻山东科技大市场，常态化开展成果发布路演、挂牌交易。”山东省教育厅副厅长孙鲁毅说。

（记者 宋喜群 冯 帆 通讯员 杨 佳）

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