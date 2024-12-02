原标题：【光明时评】以更高站位谋划职业教育发展

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的鲁班工坊实训室门口，照片墙上挂满了鲁班工坊毕业生在企业工作的照片。埃塞俄比亚鲁班工坊负责人介绍，当地企业对毕业生表现非常满意，不断主动送员工前来学习。在近日举行的2024年世界职业技术教育发展大会上，中国鲁班工坊项目荣获由世界职业技术教育发展联盟设立颁发的首届世界职业教育大奖。

中国职业教育之所以能够生长出鲁班工坊等一系列知名职教品牌，源于近年来中国职业教育蓬勃发展的良好态势。作为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，我国不仅拥有庞大的制造业基础，还在多个关键领域实现了技术突破和产业升级。与之相匹配的是近年来发生历史性、格局性变化的职业教育体系。随着近年来国家对职业教育专业进行大幅度优化调整，职业教育服务经济社会发展的作用更加突出。目前，现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业70%以上的新增一线从业人员来自职业院校，职业院校已经成为培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才的主阵地。

实现中国职业教育进一步发展要求我们具有更高的历史站位、更开放的全球视野和更成熟的技术技能文化，以有质量的职业教育引领经济社会高质量和可持续发展。要把职业教育置于增强劳动者素质，推动社会经济发展，助力教育强国、科技强国、人才强国建设的战略高度来看待。以提升广大劳动者素质为内容的“抬升底部”工作和以引领科技变革突破为代表的“高峰引领”工作，需要“两手抓、两手硬”。职业技术教育兼二者于一体，是中国教育跻身世界强国之林的重要突破口。

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革加速演进。职业教育与新一轮科技革命和产业变革关系密切，中国职业教育需要以更开放的全球视野定位和谋划自身的全球坐标。要把职业教育作为携手落实全球发展倡议、加快落实联合国2030年可持续发展议程的重要抓手。一方面，通过“职教出海”等教育交流项目加强南南合作；另一方面，通过科技互学和制度互鉴搭建南北交流的平台和桥梁。同时，开放和“走出去”也是中国职业教育实现高质量发展的迫切之举和必由之路，这也是中国举办世界职业技术教育发展大会的重要考量之一。

近年来，职业教育蓬勃发展，不过社会上对于职业教育和技术工人的偏见依然不同程度存在。此次2024年世界职业技术教育发展大会推出“会、盟、奖、赛、展、刊”职业教育六大国际公共产品，就是要通过平台展示、表彰奖励等多种方式，提升职业技术教育的荣誉感和认可度。中华民族自古就有崇尚劳动、崇尚技能的传统，积累了工匠精神、劳模精神等宝贵精神财富。新时代新征程上，培育弘扬面向未来的技术技能文化，也是我国现代职业教育发展环境建设中的关键一环，需要绵绵用力、久久为功。

（作者：罗容海，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)