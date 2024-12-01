人民网北京12月1日电 （记者郝孟佳）11月30日，“国际儒学论坛·2024”在京开幕。据悉，本次论坛以“儒学与世界”为主题，共有来自国内外的250余名专家学者出席了论坛。

中国人民大学校长林尚立在视频致辞中指出，儒学所倡导的仁爱、礼义等观念具有跨越时空的价值，对于解决时代问题具有重要的实践意义。

韩国崔钟贤学术院院长金裕锡指出，孔子“和而不同”的原则强调互相尊重与理解，与当今社会的全球愿景有着深刻的共鸣。而在AI技术飞速发展的今天，儒学的人文理念可以从道德层面引导技术创新，确保技术创新服务于人类尊严。

中国外文局原副局长、中国出版协会副理事长陆彩荣表示，儒学具有独特的历史魅力和文化内涵，弘扬儒学有助于增进各国文化交流融合，推动世界文化的繁荣。弘扬儒学的道德人文精神，可以提升人类道德水平，创造更加和谐的社会环境。

在专家发言环节，中国教育学会传统文化教育分会理事长徐勇从学理角度剖析“中国传统文化”这一概念具有由祖先所创造、历经先民传承与时代延续、在现实中依旧有生命力、表现中华民族的自我与特性等多重内涵。

中国哲学史学会副会长向世陵指出，仁学是在历史演进和理论建构诸要素综合作用下，以爱的情感关怀为基础，围绕人类互助、心理认同、价值选择和德性教化“生生”而成的中国特色学术思想体系。

据悉，本次论坛由中国人民大学、韩国崔钟贤学术院联合主办。论坛共设“‘和合今释’——‘和合学’在文明交流互鉴中的创新与发展”“《国际儒藏》文献编纂与研究”“儒家典籍在西方世界的传播与影响”“东亚儒学研究的新进展”“文明互鉴与儒学的发展”“儒学与人类文明的未来展望”等六个分论坛。会上还发布了题为《文化主体性的建构与文明互鉴》的研究报告。

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