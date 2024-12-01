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复旦大学发文规范毕业论文AI使用 违者或受处分

2024年12月01日09:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月1日电 （记者李昉）记者从复旦大学获悉，该校日前在教务处官网发布《复旦大学关于在本科毕业论文（设计）中使用AI工具的规定（试行）》，对人工智能工具在本科毕业论文（设计）撰写过程中的使用进行详细规范。

《规定》明确了六个禁止使用范围，包括禁止使用AI工具进行研究方案设计、创新性方法设计、算法（模型）框架搭建、毕业论文（设计）结构设计、研究（设计）选题、研究（设计）意义及创新性总结、研究假设提出、数据分析、结果分析与讨论和结论总结等；禁止使用AI工具生成或改动本科毕业论文（设计）中的原始数据、原创性或实验性的结果图片、图像和插图；禁止直接使用AI工具生成本科毕业论文（设计）的正文文本、致谢或其他组成部分；禁止使用AI工具进行语言润色和翻译；禁止答辩委员、评审专家使用任何AI工具对学生的本科毕业论文（设计）进行评审；本科毕业论文（设计）涉及保密内容的，禁止使用任何AI工具，禁止上传任何数据和图片到AI平台。

《规定》明确，学生违反相关规定使用AI工具的，视情节给予纳入本科毕业论文（设计）考核成绩、不准答辩、取消合格成绩等处理；构成学术不端（不当）的，按照相关校纪校规给予纪律处分、取消学位申请资格、撤销学位等处理。

记者了解到，此前，多所高校也出台了大学生用AI完成毕业论文（设计）的相关规范。

华北电力大学今年首次引入“AIGC检测服务系统”对研究生毕业论文进行查询，对论文中使用生成式AI的场景和比例进行规范；天津科技大学规定，若本科生毕业论文中生成式AI检测的结果超过40%，学院将向学生发出警示，并要求其自查自纠；湖北大学明确，本届本科毕业论文（设计）将试行加入AIGC检测，检测系统将识别论文是否出现“AI代写”，并出具对应检测报告作为参考；福州大学规定，对2024届本科生毕业设计（论文）进行AI代写检测，检测结果将作为成绩评定和校级优秀毕业设计（论文）评选参考依据。

(责编：李依环、熊旭)

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