听戏曲、种药材、探非遗，山西各类学校为学生定制——

本报记者 何 勇 付明丽

走进山西长治市潞州区下南街小学，浓厚的中医药文化氛围迎面而来。

中草药种植园里，栽种着连翘、党参等30余种中草药。教学楼里，随处可见中医药文化介绍、中草药标本。

教室内，一堂中医药文化体验课正在进行。长治市中医研究所附属医院的医生站上讲台，展示了推拿等中医技法。

长治市是中药材的重要产区。2021年起，下南街小学与长治市中医研究所附属医院联手建立了当地首个中医药文化进校园科普基地。3年来，学校与院方合力打造环境文化、编制系列教材、开展实践活动，构建起中医药文化校本课程体系。

“给小学生讲清楚什么是传统中医药文化，难度不小。”下南街小学校长赵铁光介绍，学校努力将中医药文化融入学科教学、课后服务、研学活动中。比如，五年级的美术学科项目学习中，教师把“中医药图谱绘画”定为主题；中草药种植园里，每盆花草都由学生领养，春天种药材，秋天做标本；学校还打造“节日课程”，端午节制作香囊、冬至包饺子话养生等。“如今，中医药文化已经成为校园文化的一部分。”赵铁光说。

山西是文物大省、非物质文化遗产大省，中医药、戏曲、古建等文化资源丰富。山西省教育厅相关负责人介绍，近年来，全省大中小学立足校情、贴近学生，围绕非遗文化、红色文化等构建校本课程体系，打造中华优秀传统文化传承基地，育人效果有效提升。

夜幕降临，山西师范大学戏曲文化园内，一座砖木结构的仿古戏台灯光亮起，戏剧文化周好戏连台。晋城市泽州县丹川上党梆子剧团倾情演绎经典剧目，唱腔高亢，余味悠长，让台下师生感受到地方传统戏剧的独特魅力。

与剧团同台表演的还有学校文艺社团“晋风社”的学生。“我们是一个传播戏曲文化、宣扬戏曲魅力的青年社团。在丰富的社团活动中，同学们从欣赏者变成传承者、传播者，通过志愿服务等，让更多人了解戏曲、爱上戏曲。”学生董鑫说。

山西师范大学戏剧与影视学院院长王潞伟介绍，学院先后对100余个剧种进行了系统调查研究，出版40部戏曲文物相关专著，培养了139名博士研究生、1200余名硕士研究生。

据悉，山西创建了110个高校优秀传统文化传承基地，传承项目包括民族民间音乐、美术、舞蹈、戏曲等，充分发挥高校文化传承创新的优势与作用。

“学生对非遗的兴趣和热情超出预期。”山西师范大学马克思主义学院党委书记乔瑞介绍，2022年以来，学院300余名学生走访非遗传承人和非遗工作者100余人，整理访谈实录近50万字。

运城市新绛县以“思政+研学”为抓手，打造包括名胜古迹、中国传统节日馆、二十四节气馆等在内的传统文化专线；山西大学创新人才培养模式，定向培养文物全科人才，帮基层文保“把根留住”……近年来，山西大力推进中华优秀传统文化进校园，为学生定制跨越千年的文化“课程表”，着力在青少年心中筑牢文化根基，让三晋文化焕发青春光彩。

《 人民日报 》（ 2024年12月01日 第 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)