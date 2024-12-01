康 骞

在2024中国汽车工程学会巴哈大赛上，重庆理工大学车辆工程学院学生打造出性能卓越的巴哈赛车，突破重重关卡，获得佳绩。学生们展现出的扎实知识储备和解决实际问题的能力，令人称赞。

学生们的优异表现，得益于学校打造的“科技创新工场”。这一集教学、实践与科研于一体的综合性创新平台，采用“企业出题、团队答题”的方式，引导学生围绕企业真问题开展技术攻关，对提高学生创新能力发挥了重要作用。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，加快培育新质生产力对工程人才的培养规格、层次和质量提出更高要求。现实中，工程人才培养仍存在一些难点：有的专业重理论轻实践，没有安排足够的实习实践课时；有的实习不够深入，缺乏动手操作环节。怎样培养有真功夫的工程人才，是需要高校深入思考的问题。

工程人才培养，既在课堂，也在一线。高校应当紧密对接企业和产业，通过校企合作、产学研结合等方式，提高企业在人才培养中的参与度。可以把教师派到行业一线，了解产业前沿方向；可以把学生送到企业实地，锻炼“实战”能力；还可以把工程师请进学校，讲授前沿技术……只有让学生在“真刀真枪”的实践中历练，才能培养出国家需要、企业欢迎、能力突出的工程技术人才。

对工程人才的评价体系改革也要跟上步伐。在评价中，应以解决实际问题为导向，赋予实践成果更多权重。前不久，国务院学位委员会办公室出台文件，首次明确了工程类博士专业学位研究生通过实践成果申请学位的标准和程序，这一改革释放出工程人才必须懂工程、会工程、精工程的信号。

未来，期待更多高校和企业协同起来，培养出更多具有创新精神和实践能力的工程人才，为推进高水平科技自立自强贡献力量。

（作者为重庆理工大学党委书记，本报记者丁雅诵整理）

《 人民日报 》（ 2024年12月01日 第 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)