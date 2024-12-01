雅 言

期沙友布来自四川凉山彝族自治州普格县的一个小山村，考上哈尔滨工程大学后，他获得了国家奖学金、国家励志奖学金等，“感谢国家的资助政策，让我能全身心投入学习。”期沙友布的经历，是近年来国家资助政策日益完善、惠及广大学生的缩影。

前不久，学生资助政策又传来好消息——财政部、教育部、人力资源社会保障部发布通知，明确本专科生、研究生国家奖学金奖励名额翻倍，提高高中阶段国家助学金资助标准等。“提标”与“扩面”相结合，更多学生将享受到资助政策调整的红利。

“助困”与“奖优”是学生资助的两个重要方面。此次政策调整，通过更大力度的资金投入、更广泛学生群体的覆盖，既能保障家庭经济困难学生安心学习、顺利完成学业，又能激发广大学生勤奋学习、潜心科研的志向，为促进教育公平、加强拔尖创新人才培养、推进教育强国建设提供有力支撑。

学生资助是重要的保民生、暖民心工程。目前，我国已建成世界上规模最大的学生资助体系，在范围上实现所有学段、所有学校、所有家庭经济困难学生全覆盖。去年，全国共资助各学段学生1.6亿人次，资助金额3111亿元。

每一份资助都为梦想加油。在资助过程中，如何保证不落一人、不让任何一个学生因家庭经济困难而失学，如何把每一分钱都落在实处、发挥效用？精准是必然要求，也是基本方法。有的学校开发和建立学习指数模型、生活行为习惯指数模型、社交关系模型等精确算法，整理出家庭经济困难学生消费、作息、社交等行为特征；有的学校利用大数据筛查，精准识别困难学生及其生活状况，然后采取“偷偷打钱”“悄悄补贴”的方式进行隐形资助；有的学校统筹考虑季节、年级等因素进行动态补助，发放后进行实时提醒，将资助资金及时足额发放到学生手中……种种有温度、暖人心的做法，收获许多点赞与好评，也让资助取得了实实在在的效果。

日益健全的学生资助体系、更加暖心便捷的服务保障，也让越来越多学生增强自强不息的奋斗动力。在资助政策的帮扶下，东南大学仪器科学与工程学院学生吕奕阳不仅顺利完成学业，还主动申请成为一名资助专员。每一次奖助学金评审会、每一次修改材料、每一次为经济困难学生送去关怀，他都尽职尽责。“因为自己淋过雨，所以想为别人撑一把伞”，从受助者到助人者，吕奕阳的选择展现出资助对于激发学生内生动力的重要作用。

如今，更多学校将资助从保障型向发展型延伸，为学生提供参与社会实践、就业指导、高层次学术交流等活动的机会，“解困—育人—成才—回馈”的良性循环渐渐形成，学生们心怀感恩、反哺社会，用实际行动诠释出资助育人的价值。

学生资助为莘莘学子照亮了求学路。做实功、求实效，打通政策落地“最后一公里”，让好政策及时惠及广大学生，促进教育公平与增进民生福祉才能落到实处。相信通过资助政策的调整升级，能更好助力广大学子安心求学、成长成才。

《 人民日报 》（ 2024年12月01日 第 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)