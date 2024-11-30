人民网北京11月30日电 （记者李依环）近日，“27岁清华博士任上海交大博导”话题登上热搜，引发广泛关注。

记者从上海交通大学获悉，这名年轻的学者叫张林峰，1997年出生于山东潍坊。今年6月在清华大学交叉信息研究院获得博士学位后，他毅然放弃了多家企业给出的百万薪资，选择到上海交通大学人工智能学院任教，担任助理教授、博士生导师。

图片来源：上海交通大学官微

记者了解到，张林峰的研究方向为高效的人工智能（Efficient AI），包括大模型、图像视频生成模型、人工智能数据集的压缩与加速等。他成功把知识蒸馏与模型压缩推广到了二维检测、三维检测、多视角图像检测、实例分割等多种应用任务中，并在实际业务中进行了部署应用。

图片来源：上海交通大学官微

据介绍，张林峰的研究在一定程度上推动了人工智能领域中基础研究的发展。他在2019年提出自蒸馏算法，首次证明了知识蒸馏中的教师模型并非必需，推动了无教师知识蒸馏领域的发展。

学术研究之余，他还积极参与学术会议的审稿工作。他以主要作者身份在国际高水平学术会议与期刊上发表20余篇论文，被引用2000余次，常年担任多个国际学术会议的审稿人。此外，他还曾获北京市优秀毕业生、清华大学优秀博士论文等荣誉表彰。

接受媒体采访时，张林峰说，作为一名科研工作者，对于自己因为“年轻”受到关注感到有些不安。其实高校中有很多像自己一样的年轻教师，不希望因此给大家带来“年龄焦虑”。

“人工智能是一门年轻的学科，年轻人是人工智能研究的主力军。”张林峰表示，未来希望通过自己的努力和学院的支持，能培养更多优秀的人工智能人才，为国家的科技自立自强提供有力支撑。

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