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第三届全国乡村振兴产教融合学术交流研讨会举办

2024年11月29日16:48 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月29日电 （记者王鑫）近日，2024（第三届）全国乡村振兴产教融合学术交流研讨会在山东威海举办。会议以“赋能乡村振兴：农业新质生产力与人才培养模式”为主题，由全国乡村振兴产教融合联盟（乡村振兴职业教育集团）、全国乡村振兴行业产教融合共同体主办。

高校毕业生就业协会副会长、教育部人事司原一级巡视员张总明表示，面对高校毕业生人数增长，全国乡村振兴产教融合联盟（乡村振兴职业教育集团）应构建多元平台，强化服务乡村振兴的综合能力；激发青年潜能，引导新时代青年积极投身乡村振兴；优化人才培养体系，提升乡村振兴人才质量。

农业农村部信息中心原总工程师、研究员刘桂才在致辞中表示，智慧农业是乡村振兴的重要支撑。要从加强学科交叉融合、深化校企合作、强化师资建设、加强国际交流合作、加大政策支持力度等方面，推动智慧农业产教融合，为乡村振兴培养人才。

教育部职业教育与成人教育司原二级巡视员刘杰、中国矿业大学（北京）乡村振兴研究中心副主任邬跃、华中农业大学社会服务处处长魏鹏分别作专家报告，11位来自院校、企业的相关负责人做经验交流报告。

来自全国本科高校、职业院校、技师（工）院校、科研机构和行业企业代表150余人现场参加此次会议。

(责编：崔競文、刘凡)

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