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新时代老崔“升职”记（身边故事看改革）

本报记者 谷业凯
2024年11月29日13:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　“要不是新时代人才工作破‘四唯’，没准我今天还为职称的事闹心着呢。”山东省农科院研究员崔凤高脸上透着笑容。职称的事，一度让老崔闹心。

　　在鲁东鲁西，老崔的名字就是花生界的金字招牌。不管去哪，一听说省农科院崔凤高来授课，几百人的会场一座难求。

　　“崔副研究员，你搞得这么好，咋还闹个‘副’哩？”

　　“花生都长在地里，我把工作干好就行了。”

　　一问一答玩笑话。但真说起来，职称这事就像埋在老崔心底的一颗小石子，时不时扎一下心。

　　一晃，小崔已成老崔，身边的同事职称该上的都上了。而他，还在原地踏步。

　　论贡献，老崔早就够格。拿过国家科技进步奖二等奖的，搞花生的就没几个。多年如一日科技下乡，老崔助不少地方的花生豆变成致富的“金豆豆”。

　　连续多年没有评上研究员，要怪，就怪老崔自己，这些年光顾着跑田间地头，没去把自己的大专学历再升升格。

　　妻子宽慰他：“今年评不上，就等明年嘛。”妻子不知道，按照“标准”，大专学历评到副高也就到头了。

　　一纸文凭就这么挡住了职称晋升之路，老崔无奈。

　　偶尔也读到关于职称“天花板”的新闻，“有的成绩突出学历不高，有的搞农业科技成果多但论文少，不少人有相同遭遇。”一年年过去，老崔已不抱期望。

　　2018年5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在人民大会堂隆重召开。习近平总书记为科技人员说话——“把人的创造性活动从不合理的经费管理、人才评价等体制中解放出来。”从媒体上看到消息的老崔，心中希望的小苗开始悄悄生长。

　　国家“破四唯”的力度进一步加大，“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的评价标准正被扳正。

　　一天，组织人事处的同事找来，一脸神秘：“老崔，再过两年就要退了吧，你再试试。”见他没反应，同事又补了一句，“听说评职称的条件有变化！”

　　几十年的“硬杠杠”，说改就改？新政策下来，自己还能赶得上？老崔心里没底。

　　没几天，农科院办公楼一楼最醒目的位置，贴出一份文件，是院里关于破除“四唯”的具体意见，明确符合科技成果转化效益高、长期扎根乡村振兴一线等“十条标准”的突出贡献人员，可直聘四级及以上研究员。

　　不到600字的文件，老崔翻来覆去琢磨了好几晚。他仔细寻找着对应项，发现自己好几条都够得上。妻子问起，老崔嘿嘿一笑，“这回有戏。”

　　2021年的评审会，老崔的工作实绩得到了现场评委一致认可，他以大专生的身份晋升研究员。

　　跟老崔一同“升职”的还有9人，全都得益于“分类评价”新标准。比如，晋升三级研究员，“单项技术被农业农村部主推”可加分；晋升副研究员，“成果转化到账经费100万元及以上”是关键。

　　职称结果宣布那天，现场人头攒动，老崔更是笑得合不拢嘴。农科院领导指着老崔几个人，冲着人群说：“改革就得有破有立，先立后破。‘破四唯’和‘立新标’相结合，评价不再‘一口锅里吃饭’，不管‘地上开花’还是‘地下结果’，干出成绩，都能得到肯定！”

　　《 人民日报 》（ 2024年11月29日 04 版）

(责编：李昉、李依环)

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