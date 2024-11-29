原标题：《国际中文教育标准发展规划(2024-2027年)》发布

本报电 日前于北京举办的2024世界中文大会平行会议“国际中文教育标准研发与应用”研讨会上，中外语言交流合作中心（以下简称语合中心）发布了《国际中文教育标准发展规划（2024-2027年）》。

语合中心副主任胡志平表示，中文是中国贡献给世界的重要公共产品，加强标准研发和应用，打造符合语言教育规律、衔接各国教育框架的标准体系至关重要。“为了科学、规范推进国际中文教育标准建设，让各类标准更好地形成合力，充分发挥其对国际中文教育事业的引领和提升作用，语合中心组织中外中文教育教学资源、课程、技术、测评等领域一线知名专家研制《国际中文教育标准发展规划（2024-2027年）》，并根据相关标准开发的必要性、紧迫性列出了建设清单。”胡志平介绍道。

来自美国、英国、法国、匈牙利等国的中文教育领域专家、海外教师学会负责人等400余名代表与会。研发专家对最新标准进行了权威解读，多位海外中文教育研究学者和一线教学专家分享了已公布标准的应用及与国外标准进行对接研究的情况和心得。同时，与会专家还围绕“海外中文教育主要标准解读”“国际中文教育核心标准解读”“中外标准对比对接”“标准助力中文教育质量提升”四个议题做了专题分享。

研讨会上，语合中心与联合国教科文组织教师教育中心签署合作备忘录，未来双方将联合开展基于国际中文教育系列标准的中文教师培训、“中文+STEM”教师培训，合作研发“专业+中文”教师能力素养等标准，以及联合设计培训课程、颁发培训证书等。

（孙京爱）

(责编：李昉、李依环)