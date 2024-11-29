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“流量红利”见顶，网络文学何为（艺海观澜）

袁 野
2024年11月29日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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如今，移动互联网为网络文学带来的“流量红利”已经见顶，新进入的读者要么离开，要么沉淀下来，开始追求更高的阅读享受，许多作者都面临转型问题，需要闯出一条精品化的新路。

从2011年开始，以笔名“爱潜水的乌贼”从事网络文学创作以来，我每次都在尝试新的题材，每一部书想表达的主题和切入点都不一样，我希望自己的写作生涯迎接一个个全新的挑战。

创作第一部小说《灭运图录》时，我是兼职写作。工作、生活中的烦恼和困扰，都融进了这本小说里。创作的过程，其实也是一个尝试自我解答的过程。等写完小说，我对自己要成为一个什么样的人、想做什么样的事已经有了清晰的答案。这部作品在文字的生动度和故事的编排上，还有很多不足。但直到今天，仍有很多读者朋友告诉我，作品给他们带来深深的影响。我想这种影响固然是源于作品世界观设定和情节的有机结合，也因为它流露着我真实的生活状态，那种真实性让读者感同身受。

幻想类小说是放飞想象的作品，但其创作离不开现实。一是幻想类小说需要对故事世界下定义，定义它的结构、模样与细节，让它看起来足够真实，这样才能提供一种沉浸式的体验。二是无论什么题材，其实都在处理人与人之间的关系，哪怕是以动物为主角，也会有某种人格的投射。一个好的幻想故事，一定是一个足够真实的幻想世界，让读者能清晰地看到，这个世界的人是怎么生活的，他们的生活状态如何，人与人之间的关系如何。

我的“诡秘”系列作品第一部《诡秘之主》以第一次工业革命为背景，第二部《宿命之环》将故事设置在19世纪50年代到90年代的法国。在动笔之前我需要做大量的前期案头工作，包括阅读经典名著，也包括查阅学术资料。来自历史的养分是我创作的财富，站在巨人的肩膀上才能看得高、看得远。对资源的粗放开发导致了环境污染和一系列衍生问题，“诡秘”系列通过具体故事讲述环保问题，引导读者去思考人与自然的关系，希望在全球应对环境挑战的大局势下，去做一些力所能及的事情。小说创作的基线或者主题是人类在面临危机、绝境时的反应，让读者看到暗处的一缕光，这一缕光就是人类勇气的赞歌。

同一主题的系列写作肯定有很大压力，读者会把新角色和老角色作比较，原有的一些悬念设计也会失去惊喜感，逼迫着作者建立新的故事结构、做出新的表达。我喜欢看评论区的“本章说”，看读者对故事情节的讨论，这相当于帮我查缺补漏，让我写作更严密。每天高强度地获取这些信息，给我带来很多灵感。坚持自己的创作理念，并能根据读者及时的反馈，让小说更通俗易懂，更直达人心，这是我理想的状态。

我认为，网络文学和传统的严肃文学在高处应该是相通的。严肃文学追求文以载道，注重表达人生的体验，人生的感悟，人与人、人与自然之间的互动，以及精神上的本真状态。网络文学一样能表达，只不过更加遵循大众文化的逻辑，更有读者意识——首先得让读者读得进，因而必然会运用一些写作技巧，把体验、感悟、精神等融入。完全可以期待网络文学作家把审美、表达、思考和故事综合在一起，写出雅俗共赏的作品。

我从世纪之交开始接触网络文学，对网络文学20多年的进化史感触很深。早期网文绝大部分是情绪和想象力的挥洒，许多作品开端新奇，但写作粗放；也有一批高水平的作者，将不同题材的深度、广度和成熟度都往前推进了很大一步。之后，随着移动互联网的普及，网络小说成为移动化、碎片化阅读的代表。这一方面让网络文学进入更多人的视野，作者收入也相应增加，有了改善生活、改变人生的能力；另一方面，更广泛也更基层的阅读群体，更碎片化的阅读，更重要的推广环节，让创作者务求简单直白，追寻更快的节奏、更强烈的情绪累积和释放。如今，移动互联网为网络文学带来的“流量红利”已经见顶，新进入的读者要么离开，要么沉淀下来，开始追求更高的阅读享受，许多作者都面临转型问题，需要闯出一条精品化的新路。

网络文学的一大特点是和读者及时互动，网络文学的生命力很大一部分也在读者。时代在变，读者也在改变，网文的内容和创作的方式同样需要跟着改变。我相信，有深厚的读者基础，又有庞大的创作队伍，一定会有更多精品涌现。

（作者为网络文学作家、四川省作家协会副主席）

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 20 版）

(责编：李依环、李昉)

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