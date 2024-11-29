原标题：打造“热带雨林式”农业科技人才生态

党的二十届三中全会提出，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，完善人才自主培养机制，加快建设国家高水平人才高地和吸引集聚人才平台。

人是科技创新最关键的因素。作为首都农业科研单位，北京市农林科学院（以下简称“北京农林院”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定建设“国内顶尖、国际知名”创新型农林科学院目标，始终坚持“人才是第一资源”，扎实做好人才培养工作。2021年，北京农林院出台《关于进一步加强人才队伍建设的实施意见》，以“高端人才”“青年人才”为重点，做好“分类、机制、条件”三项建设，形成具有农科特色的“引-育-激-服”人才工作体系。

一是强化全链条顶层设计，构建立体化、多层次的人才发展体系。打造“五纵”“五横”塔链式人才分类布局。

“五纵”塔式人才梯队主要包括：战略科学家，引领科研方向和战略规划；杰出人才团队，推动学科建设并带动全院团队整体发展；领军人才，负责具体科研和管理任务；青年人才，为组织提供新鲜思想和活力；博士后，作为后备力量激发组织发展潜力。

“五横”链式人才梯队主要包括：科研人才，专注科学研究和技术创新，是组织发展的核心竞争力；管理人才，负责组织的日常运营和项目管理，确保科研活动顺利进行；推广人才，负责科研成果的宣传推广，提升组织知名度和影响力；转化人才，专注科研成果的商业化和产业化，推动科研成果转化为实际经济效益；服务人才，提供行政、财务、后勤等支撑服务，为科研活动提供必要保障。

通过“一盘棋”整体谋划，明确不同层级和领域的人才定位，不断强筋壮骨，促进组织的健康发展。

二是用准用好政策，做大人才“蓄水池”。

青年科技人才是国家科技创新的生力军，博士后是青年科技人才的重要组成部分。要用好博士后这个“衔接板”，将博士后按使用培养目标，划分为科研博士后、远大学者博士后、国际高水平博士后三类，全面覆盖对高端人才的多样化需求。

建立科学规范的博士后人才管理与培养体系，制定并推行“六道彩虹”管理办法，注重培养博士后的科学思维与学术素养，促进博士后群体全方位成长。在人社部和全国博管办组织的2020年综合评估中，北京农林院在全国近4000个博士后科研工作站中综合得分位居全国第一。

三是坚持以自主培养为主，构建长周期培养模式。

自主培养人才，是科研单位自主创新的根本。尊重人才成长规律，将人才成长划分不同阶段，分类施策。北京农林院为鼓励人才潜心科研，采取“3+2”“5×3”人才长周期资助模式，累计15年周期，梯次实施优秀青年科学家培养计划、杰出科学家培养计划、杰出科学家团队培养计划。面向青年骨干，设置探索性科研项目，举办青年干部人才培训班，实施“海外培养计划”和“国内访学计划”双助推，成立北京农林院青年学术委员会，创立青年学术论坛，给青年人才额外的机会，鼓励他们大胆创新，推动优质资源共享，全面提升青年人才专业能力、创新能力和综合竞争力。面向领军人才，提供储备项目、攻关项目支持，鼓励他们带团队、挑大梁。开展优秀青年科学家人才专项资金支持计划，并提供挂职锻炼机会，帮助他们深入产业一线，开阔研究思路。面向杰出人才，实施一人一策，给他们创造平台和机会，提供重大攻关项目和人才专项资金支持。

在自主培养的基础上，北京农林院自2017年起，持续实施《杰出科研人才引进实施办法》并逐年完善，分类分层次精准引才，目前共引进高层次人才27人，并从中产生了北京学者1名，知名专家5名。

四是完善评价和激励体系，激发人才创新活力。

人才评价体系是更好选拔人才、培养人才和使用人才的基础。北京农林院坚持以创新能力、质量、实效、贡献为导向，不断深化考核评价体系改革，科学设置指标，合理分配权重，完善结果运用，建立科学、规范、有效的绩效考核评价制度。

在职称方面，坚持“分类+门槛+动态调整”的原则，充分发挥职称评聘政策的导向作用。设置职称晋升“青年绿色通道”，单独设立评审门槛和指标体系，助力青年人才成长。建立新晋升高级职称人员的集体谈话制度，扣好职业晋升后开展工作的“第一粒扣子”。

五是完善服务保障体系，用心用情支持人才发展。

健全保障科研人员专心科研制度，提高机关服务效能，实实在在为科研人员减负。以事业留人，以服务暖心，全面落实各项人才政策，健全院领导联系专家制度，实施“安心工程”，常态化开展人才问需问效工作，为知名专家提供个性化保障服务，及时帮助解决人才工作和生活中的难题，既“留人”更“留心”，努力营造事业留人、环境留人的良好氛围。

面向未来，北京农林院将深入实施人才强院战略，不断深化人才发展改革举措，优化“引-育-激-服”人才工作体系，全力打造开放多样、郁郁葱葱、苍翠茂密、竞相绽放的“热带雨林式”人才生态，让每位人才都能在北京农林院这片沃土上茁壮成长，为推动我国农业科技创新和现代农业发展作出更大贡献。（北京市农林科学院党组书记 吴宝新）

(责编：李昉、李依环)