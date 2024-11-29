人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

加快构建新发展格局，推动高质量发展

打造“热带雨林式”农业科技人才生态

2024年11月29日08:31 | 来源：科技日报
小字号

原标题：打造“热带雨林式”农业科技人才生态

党的二十届三中全会提出，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，完善人才自主培养机制，加快建设国家高水平人才高地和吸引集聚人才平台。

人是科技创新最关键的因素。作为首都农业科研单位，北京市农林科学院（以下简称“北京农林院”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定建设“国内顶尖、国际知名”创新型农林科学院目标，始终坚持“人才是第一资源”，扎实做好人才培养工作。2021年，北京农林院出台《关于进一步加强人才队伍建设的实施意见》，以“高端人才”“青年人才”为重点，做好“分类、机制、条件”三项建设，形成具有农科特色的“引-育-激-服”人才工作体系。

一是强化全链条顶层设计，构建立体化、多层次的人才发展体系。打造“五纵”“五横”塔链式人才分类布局。

“五纵”塔式人才梯队主要包括：战略科学家，引领科研方向和战略规划；杰出人才团队，推动学科建设并带动全院团队整体发展；领军人才，负责具体科研和管理任务；青年人才，为组织提供新鲜思想和活力；博士后，作为后备力量激发组织发展潜力。

“五横”链式人才梯队主要包括：科研人才，专注科学研究和技术创新，是组织发展的核心竞争力；管理人才，负责组织的日常运营和项目管理，确保科研活动顺利进行；推广人才，负责科研成果的宣传推广，提升组织知名度和影响力；转化人才，专注科研成果的商业化和产业化，推动科研成果转化为实际经济效益；服务人才，提供行政、财务、后勤等支撑服务，为科研活动提供必要保障。

通过“一盘棋”整体谋划，明确不同层级和领域的人才定位，不断强筋壮骨，促进组织的健康发展。

二是用准用好政策，做大人才“蓄水池”。

青年科技人才是国家科技创新的生力军，博士后是青年科技人才的重要组成部分。要用好博士后这个“衔接板”，将博士后按使用培养目标，划分为科研博士后、远大学者博士后、国际高水平博士后三类，全面覆盖对高端人才的多样化需求。

建立科学规范的博士后人才管理与培养体系，制定并推行“六道彩虹”管理办法，注重培养博士后的科学思维与学术素养，促进博士后群体全方位成长。在人社部和全国博管办组织的2020年综合评估中，北京农林院在全国近4000个博士后科研工作站中综合得分位居全国第一。

三是坚持以自主培养为主，构建长周期培养模式。

自主培养人才，是科研单位自主创新的根本。尊重人才成长规律，将人才成长划分不同阶段，分类施策。北京农林院为鼓励人才潜心科研，采取“3+2”“5×3”人才长周期资助模式，累计15年周期，梯次实施优秀青年科学家培养计划、杰出科学家培养计划、杰出科学家团队培养计划。面向青年骨干，设置探索性科研项目，举办青年干部人才培训班，实施“海外培养计划”和“国内访学计划”双助推，成立北京农林院青年学术委员会，创立青年学术论坛，给青年人才额外的机会，鼓励他们大胆创新，推动优质资源共享，全面提升青年人才专业能力、创新能力和综合竞争力。面向领军人才，提供储备项目、攻关项目支持，鼓励他们带团队、挑大梁。开展优秀青年科学家人才专项资金支持计划，并提供挂职锻炼机会，帮助他们深入产业一线，开阔研究思路。面向杰出人才，实施一人一策，给他们创造平台和机会，提供重大攻关项目和人才专项资金支持。

在自主培养的基础上，北京农林院自2017年起，持续实施《杰出科研人才引进实施办法》并逐年完善，分类分层次精准引才，目前共引进高层次人才27人，并从中产生了北京学者1名，知名专家5名。

四是完善评价和激励体系，激发人才创新活力。

人才评价体系是更好选拔人才、培养人才和使用人才的基础。北京农林院坚持以创新能力、质量、实效、贡献为导向，不断深化考核评价体系改革，科学设置指标，合理分配权重，完善结果运用，建立科学、规范、有效的绩效考核评价制度。

在职称方面，坚持“分类+门槛+动态调整”的原则，充分发挥职称评聘政策的导向作用。设置职称晋升“青年绿色通道”，单独设立评审门槛和指标体系，助力青年人才成长。建立新晋升高级职称人员的集体谈话制度，扣好职业晋升后开展工作的“第一粒扣子”。

五是完善服务保障体系，用心用情支持人才发展。

健全保障科研人员专心科研制度，提高机关服务效能，实实在在为科研人员减负。以事业留人，以服务暖心，全面落实各项人才政策，健全院领导联系专家制度，实施“安心工程”，常态化开展人才问需问效工作，为知名专家提供个性化保障服务，及时帮助解决人才工作和生活中的难题，既“留人”更“留心”，努力营造事业留人、环境留人的良好氛围。

面向未来，北京农林院将深入实施人才强院战略，不断深化人才发展改革举措，优化“引-育-激-服”人才工作体系，全力打造开放多样、郁郁葱葱、苍翠茂密、竞相绽放的“热带雨林式”人才生态，让每位人才都能在北京农林院这片沃土上茁壮成长，为推动我国农业科技创新和现代农业发展作出更大贡献。（北京市农林科学院党组书记 吴宝新）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部