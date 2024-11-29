原标题：前沿科技引领下的现代军事教育盛宴

走进陆军工程大学工程抢修抢建技术虚拟仿真实验室，一场桥梁抢修“实战”演练活动正在进行。眼前是充满硝烟的“战场”，耳边是轰鸣的运输车引擎声，外军学员们神情专注，不断讨论着如何更快更好地完成既定任务。这是第11届陆军国际学员周活动上的生动一幕。

近日，第11届陆军国际学员周活动在陆军工程大学举办，来自阿根廷、亚美尼亚、阿塞拜疆、埃及、匈牙利、意大利等国的16所军事院校与我国11所陆军院校共83名学员混合编组，进行了为期1周的学习、训练、交流和参观。活动相关负责人说：“各国学员们在参观学习中感受中国军校在人才培养方式方法上的创新成果，在交流互鉴中体会科技赋能智慧教学的新型训练模式。”

模拟抢修开眼界

“前方桥梁遭敌炮火打击损毁，友邻部队前行受阻，立即处置！”陆军工程大学工程抢修抢建技术虚拟仿真实验室工程抢修抢建模拟训练平台上，操作员迅速受领任务，派出侦察小组判断桥梁受损情况，带领重型机械化桥车快速前出……

一旁演示模拟系统的教员说，VR技术、虚拟仿真技术等打造出了逼真的战场环境。通过不断进行攻防模拟演练，能够降低训练成本，高效锤炼学员们的抢修抢建决策能力，为打赢未来战争做好准备。

观看实机演示时，尼泊尔学员沙拉德与其他3名外军学员跃跃欲试。在体验环节，他们迫不及待地走上协同训练虚拟控制台，操控角色，共同挑战抢修“遭敌损坏桥梁”的艰巨任务。

“前方发现雷区，道路受阻”“运输队遭敌机临空侦察”……荧屏上，天空暗沉，山路弯弯曲曲，沙拉德带领的小队谨慎前进，却遭遇了一连串特情。

突如其来的战场状况让沙拉德猝不及防。最终，沙拉德和他的队友们任务失败。他失望地摘下耳机，对队友说道：“刚才我太紧张了，很多操作都出现了失误，真希望有机会再来一次。”

“战场之上，没有如果，只有结果，但依靠模拟系统多加训练，可以帮助我们为将来亲历战场做足准备。”回到座位后，中方学员金瑞向沙拉德分享了他的经验，讲述了作为工程兵指挥专业的学员，他是如何在模拟训练中不断反思、提升决策能力的。

记者了解到，目前陆军工程大学工程抢修抢建技术虚拟仿真实验室已研发出4套仿真实验与虚拟训练系统，涵盖了机场、道路、桥梁以及地下工程等多个战时抢修抢建科目，在部队中得到了广泛应用。

机器人“排爆”引围观

在陆军国际学员周创新俱乐部参观活动的现场，一群外军学员目不转睛地看着“正义号”远程排爆机器人进行“排爆”作业。

2米高的模拟楼房内，烟气笼罩、障碍密布，“正义号”远程排爆机器人辗转腾挪，搜寻着可能存在的“爆炸危险物”。操作手薛亚祥全神贯注，通过图传系统自动定位目标，用机械臂与铲刀把一个个“爆炸危险物”收入储弹仓中。3分钟后，“正义号”远程排爆机器人搜索出隐藏的4枚“爆炸危险物”并顺利将其转移至安全地带，赢得了国际学员们热烈的掌声。

演示结束后，新加坡学员陈俊瑞立马冲过来，拉住薛亚祥的手激动地说：“我也想制作一个这样的机器人，可以教我如何操作它吗？”在薛亚祥的指导下，陈俊瑞接过遥控器，逐步学习机器人的操作。伸缩机械臂、打开储弹仓、原地转弯，陈俊瑞操作“正义号”，顺利把“危险爆炸物”放入储弹仓。他说：“当看到自己操控的机器人顺利排除爆炸物时，仿佛在战场上拯救了他人的生命，这让我很有成就感。”

记者了解到，“正义号”远程排爆机器人由该校“烽火机器人”创新俱乐部的学员自主研发，不仅能够准确识别爆炸危险物，还能够灵活地在各种地形穿梭。它可以在毒气弥漫、浓烟笼罩、极端气候以及低氧环境中执行侦察任务，搜救被困者，并安全处理爆炸物。

科学训练提技能

阳光透过窗户洒在陆军工程大学军体馆，军人体能训练与机能评定实验室的金色门牌格外引人注目。一群来自世界各地的军校学员踏入实验室，深入探索军事体能训练背后的科技奥秘。

参观过程中，外军学员们不仅通过人体成分分析仪、有氧心肺功能检测仪、无氧能力检测仪等一系列先进设备测量了自己的最大摄氧量、肌肉耐力、爆发力等关键生理指标，还深入了解了该实验室为军校学员量身打造个性化训练方案的全过程。

参观间隙，一节有关训练伤预防的公开课引来众多外军学员们的围观。

军人体能训练与机能评定实验室负责人马继政教授向外军学员们传授了预防训练伤的专业知识。他介绍：“实验室的使命，不仅仅是理论研究，更是将科技力转化为实打实的战斗力。我们根据军校学员的训练特点，开发了一系列训练伤预防课程，并定期开展理论授课，有效降低了学员在训练中的受伤风险。”

记者了解到，该实验室以先进的训练学设计原理和实施路径为基础，全面提升了官兵执行基本任务的能力，为培养适应未来战争需求的高素质军事人才提供了科学方法。

“此次活动，让我们体验了一场在前沿科技引领下的现代军事教育盛宴，学习了陆军工程大学现代化军事教育理念和成果。我对陆军工程大学‘科技味’满满的训练方法与人才培养模式印象深刻。”学员周活动结束时，一位外军学员感慨地说。（肖力铭 刘洪铄 于子昂 记者 张 强）

(责编：李昉、李依环)