原标题：湖南长株潭三市发布100项最新可转化科技成果

11月27日，记者从湖南省长沙市科技局获悉，长株潭一体化区域机关党建协作“党建引领 创新共赢”活动日前在长沙举行。活动上，长沙、株洲、湘潭三市联合发布首批100项最新可转化科技成果，长株潭科技工作者科技信息服务之家获授牌。

这100项成果主要来自高校、企业，集中在电子信息、生物与新医药、新材料、新能源与节能、先进制造与自动化、航空航天、资源与环境等领域，应用场景广泛。长株潭三市将通过推动建立成果转化专班、加强成果推介等措施加快成果落地。

长株潭科技工作者信息服务之家依托长沙市科技成果转化服务中心建设，充分整合科技资源，形成包含1个共享服务平台、2个共享活动空间、N条海量科技资源的“1+2+N”服务体系，将为长株潭三市科技部门和广大科技工作者提供丰富多元的信息服务。

长株潭一体化发展是湖南省委、省政府部署的重大战略。2023年12月，在湖南省直机关工委推动下，长株潭一体化区域机关党建协作机制创建。今年6月，湖南省直机关工委组织召开长株潭一体化区域机关党建协作工作推进会，三市科技部门签订合作协议，就平台共建、成果共享等开展合作。本次活动着力落实长株潭一体化区域机关党建协作工作推进会精神，通过党建引领科技发展，提高长株潭三市的科技创新水平。

近年来，长株潭三市聚焦实现湖南“三高四新”美好蓝图，争创长株潭国家区域科技创新中心，提质升级长株潭国家自主创新示范区，积极打造全国科技创新增长极，加速推进长株潭一体化。

三市差异化、特色化打造长沙“科创谷”、株洲“动力谷”、湘潭“智造谷”，以全省14%的面积、25%的人口，集聚全省60%以上的高新技术企业、80%以上的高校科研机构、85%以上的科研成果，创造了备受瞩目的“自主创新长株潭现象”。（记者俞慧友 通讯员彭芙蓉）

(责编：李昉、李依环)