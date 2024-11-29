原标题：全国青少年三大球运动会落幕

11月27日，山东队球员李晨瑄（中）、李美君（左）在比赛中拦网。新华社发

28日晚，全国第一届青少年三大球运动会闭幕式在湖南岳阳举行，为本届赛事画上了圆满的句号。

当日下午，第一届全国青少年三大球运动会结束了最后一个比赛日的角逐。女篮、女足和男排三个项目展开了决赛，山东女篮和男排分别战胜对手，获得金牌。加上27日已夺得的男足和女排金牌，在本届运动会上，山东队总共获得了四枚金牌。女足和男篮的金牌则分别由辽宁队和广东队获得。

女篮决赛28日在岳阳市体育中心体育馆举行，由山东队迎战东道主湖南队。以长沙市雅礼中学女篮为班底的湖南女篮成功闯入了本届运动会的女篮决赛。面对张子宇领衔的山东女篮，这支由在校中学生组成的“学生军”虽然在实力上仍有不小差距，仍打得十分顽强。不过最终，山东队还是以80比59的比分战胜了湖南队，夺得了本届运动会的第三枚金牌。

女足决赛由辽宁队对阵山东队，在岳阳市体育中心足球场举行。双方在90分钟内打成0比0。在加时赛前半段结束时，辽宁队侯舒杨射门得分，随后，到加时赛下半段进入第120分钟时，慕淇月为辽宁队再进一球，从而以2比0的比分战胜了山东队，为辽宁队夺得金牌。

男排金牌赛在岳阳市第十四中学体育馆进行，这场比赛在山东队和江苏队之间展开。最终，山东队3比1战胜江苏队，为山东队夺得了本届运动会的第四枚金牌。

此前在27日，男足、男篮和女排的金牌已先期产生：

男足决赛在长沙贺龙体育场上演，两大夺冠热门继小组赛后再度碰面，吸引了6000多名球迷入场观赛。比赛中，上海队攻击力十足，山东队则排出了“541阵型”，压缩上海队的进攻空间，使得上海队不仅无法对山东队形成持续威胁，而且在第39分钟，被山东队李源捷打入一球。此后上海队一直努力进攻，但收效甚微。最终，山东队1比0获胜，夺得冠军。

男篮决赛方面，在岳阳市体育中心体育馆，广东男篮与山东男篮“狭路相逢”。实力突出的广东男篮一路领先，最终以87比75击败山东男篮，夺得冠军。

女排决赛在长沙贺龙体育馆打响，山东女排以3比0的大比分（25比19、25比20、25比20）击败江苏女排，为山东队拿到了本届三大球运动会的第二枚金牌。

全国青少年三大球运动会共设足球、篮球、排球男女6个小项，决赛阶段的比赛于11月17日开始在长沙和岳阳展开。来自全国31个省、自治区、直辖市，以及新疆生产建设兵团、香港特别行政区、澳门特别行政区的167支运动队共2700余名运动员参加了预选赛。25个省、自治区、直辖市的96支队伍进入决赛。

我国足球、篮球、排球项目参与人口多、社会影响大。三大球振兴是建设体育强国必须破解的课题。此次由教育部和国家体育总局联合举办青少年三大球运动会，目的是把青少年赛事提档升级，打造青少年三大球品牌赛事，进一步增强三大球项目的吸引力、感召力和影响力，带动更多青少年喜欢并参与三大球运动，从而进一步夯实三大球振兴发展基础，发现和培养优秀竞技体育后备人才。

据悉，首届青少年三大球运动会的各小项比赛成绩将计入第十五届全运会总成绩。赛事计划今后每年举办一届，以后每届比赛的成绩也将计入相应周期的全运会总成绩。（记者王东）

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