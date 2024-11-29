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幼儿园“去小学化”正当其时

2024年11月29日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】幼儿园“去小学化”正当其时

近日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《中华人民共和国学前教育法》，自2025年6月1日起施行。针对广受关注的学前教育“小学化”问题，学前教育法明确幼儿园不得采用小学化的教育方式，不得教授小学阶段的课程。随后，教育部相关负责人表示，将深入治理幼儿园、小学超前超纲教学的不规范行为，坚决防止和纠正学前教育“小学化”倾向。

幼儿园“小学化”，不单指内容上“抢跑”，在幼儿园阶段开设识字、拼音、速算、英语等课程；还包括在教学方式和环境上的“小学化”，比如以课堂教学取代游戏，以单向的知识灌输取代幼儿自发的探索与互动。无论哪种表现，背后共同的问题都在于没有尊重儿童身心发展特点，过度的教育严重违背了幼儿教育规律，强行拨快了他们的发展时钟。从这个角度说，学前教育法明令禁止幼儿园“小学化”，是对童年的呵护，也是对幼儿这个最柔弱群体的保护。

幼儿园缘何变小学？已经有太多的研究表明，学前教育阶段的超前学习也许能让孩子保持领先，但这种抢跑优势是暂时的，随着时间的推移，很快就会被缩小直至拉齐，但为此，孩子却要付出不小的代价。让父母沾沾自喜的几百上千识字量、熟练的四则运算、古诗文背得滚瓜烂熟背后，可能是孩子日渐消退的学习热情和探索欲望、日益贫乏的想象力，还有不堪重负的身体。正因此，多年来，教育主管部门三令五申严禁幼儿园提前教授小学教育内容。这也从另一个侧面反映出幼儿园“小学化”的治理之难。

幼儿园“小学化”，背后有着复杂的因果链条。激烈的教育竞争、变异的育儿文化，以及耳边不时响起的“不能输在起跑线上”的“警言”——尽管并不站得住脚，但不少家长仍然选择加入“早教竞赛”，一些幼儿园为迎合家长需求也以“提前学”为特色进行自我标榜。剧场效应下，“抢跑”成为更多家庭的选择，“要赢”成为童年生活的核心，“小学化”成为部分学前儿童面临的一种处境。

此次学前教育法叫停幼儿园“小学化”，从幼儿园这个“起跑线”破题，释放出清晰而强烈的信号，有助于引导各方扭转急功近利的教育观，树立正确的教育导向。纾解教育焦虑，引导教育回归其本质，需要多元治理。教育主管部门要引导幼儿园落实落细相关部署要求，比如《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》等，依法执教，做到幼有善育。家长也需不断转变育儿观念，少一些盲信盲从，以跑一场马拉松而非百米赛跑的策略和眼光来规划孩子的成长。更为根本的，还是要不断推进基础教育均衡发展，不断缩小校际办学水平差异，同时不断深化教育评价改革，让社会和人才评价更加多元、包容和立体，创造更多的赛道，让每个孩子都能发现自我，找到适合自己的成长道路和节奏。

让我们加快形成育人合力，纠正幼儿园“小学化”，把童年还给孩子，夯实他们一生发展的基础。

（作者：王 丹）

(责编：李昉、李依环)

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