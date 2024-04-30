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青海举行“劳模工匠进校园”行动全国示范活动

2024年04月30日10:00 | 来源：人民网-教育频道
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由青海省委宣传部、青海省总工会、青海省教育厅主办的“劳模工匠进校园”行动2024年全国示范活动在青海民族大学文实校区举办，各行业一线职工和学生代表近900人现场聆听宣讲。

“劳模工匠进校园”行动2024年全国示范活动在青海民族大学文实校区举行。青海省总工会供图

“劳模工匠进校园”行动2024年全国示范活动在青海民族大学文实校区举行。青海省总工会供图

本次宣讲活动以“弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，强国复兴有我”为主题。全国先进工作者侯生珍以《立足本岗唯真爱，无私奉献促牧业》为题开讲，讲述藏羊产业提质增效标准化生产，赢得观众热烈掌声。宣讲团成员吕波、陆逞赢、王剑琼、马英同志分别以《做税收现代化的同行者》《奋楫新征程 践行技能报国之路》《为世界贡献青海力量》《做有温度有情怀的教师》为题，讲述劳模工匠立足本职岗位、以劳动创造幸福、奋斗成就梦想的故事。

现场聆听宣讲的职工和学生代表纷纷表示，要以劳模工匠为榜样，找差距、明方向，在平凡岗位上务实耕耘、在青春赛道上努力奔跑，以“懂青海，爱青海，兴青海”的情怀担当为现代化新青海建设贡献力量。

(责编：王鑫、刘凡)

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