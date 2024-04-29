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陕西商洛市启动“劳模工匠进校园”活动

2024年04月29日09:54 | 来源：人民网-教育频道
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由中华全国总工会宣传教育部、陕西省总工会指导，商洛市总工会、商洛市教育局主办的商洛市“劳模工匠进校园 点亮青春匠心梦”活动启动仪式暨首场活动在商洛职业学院举行。此次活动是全国总工会110场“劳模工匠进校园”示范活动之一。

陕西商洛市“劳模工匠进校园 点亮青春匠心梦”活动启动仪式暨首场活动举行。陕西省总工会供图

陕西商洛市“劳模工匠进校园 点亮青春匠心梦”活动启动仪式暨首场活动举行。陕西省总工会供图

首场活动邀请了2021年“大国工匠年度人物”陕西航天时代导航设备有限公司特级技师刘湘宾、2022年“大国工匠年度人物”航天科技六院西安航天发动机有限公司特级技师何小虎、2019年“三秦工匠”陕煤集团西安煤矿机械有限公司何亚军3位劳模工匠为师生们宣讲。

劳模工匠以漫谈的形式，分享了自己从普通一线工人成长为技能专家的经历，现场赢得同学们的阵阵掌声。在场学生纷纷表示要以劳模工匠为榜样，从小事做起、从基础做起，迎难而上、奋发进取，在成长的道路上争做新时代的奋斗者。

仪式上，商洛市总工会发布了活动方案，并向首批劳模工匠宣讲团成员代表颁发聘书。据悉，商洛市各级工会将继续组织劳模工匠宣讲团走进校园，并积极搭建平台，让学生走出校园，走进企业，走近劳模工匠，近距离感受榜样的力量，从小树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的观念，走好技能成才、技能报国之路。

(责编：王鑫、刘凡)

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