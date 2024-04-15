“劳模工匠进校园”全国110场示范性活动之一、河南省郑州市2024年“劳模工匠进校园”活动启动仪式暨首场示范宣讲在郑州职业技术学院举行。4名劳模工匠走进校园，来到莘莘学子身边，分享他们奋斗成长经历和勇于挑战自我、勇攀技能高峰的劳动故事，激励大家走技能成才、技能报国之路。

河南省郑州市2024年“劳模工匠进校园”活动启动仪式暨首场示范宣讲在郑州职业技术学院举行。河南省总工会供图

“崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动，我希望同学们记住这16个字，这是对劳动精神的高度概括和生动诠释，为新时代坚持和弘扬劳动精神指明了方向，提供了遵循。”“一路走来，我的切身感受是，无论是劳模精神还是工匠精神的弘扬和传承，内核都在于要时刻胸怀一颗匠心，爱岗敬业，坚守‘匠人’对产品精益求精的追求精神，才能取得令人瞩目的成绩。”……活动现场，2023年度大国工匠年度人物入围人选陶留海、全国劳动模范牛雪平、全国劳动模范曹瑞娟、全国技术能手于婷婷结合自身成长经历、立足岗位实际，深刻阐释劳模精神、劳动精神、工匠精神的内涵，引导广大学生树立正确的人生观和价值观，争做新时代中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。

聆听宣讲后，同学们纷纷表示，劳模工匠的成才故事打动人也鼓舞人，将在学习中以劳模工匠爱岗敬业、开拓创新的新时代工匠精神为引领，努力成为国家需要的知识型技能型创新型人才。

(责编：王鑫、刘凡)