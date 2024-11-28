人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

专家学者共话中国式现代化背景下的伦理学传承与创新

2024年11月28日16:20 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月28日电 （记者李依环）近日，浙江省伦理学会2024年会暨“中国式现代化的伦理研究与浙江实践”学术研讨会在杭州举行。本次研讨会由浙江省伦理学会、浙江科技大学主办，来自30余所高校、科研院所等单位的120余名专家、学者参会，共话中国式现代化背景下伦理学的传承与创新。

开幕式现场。浙江科技大学供图

开幕式现场。浙江科技大学供图

浙江省社科联党组成员、副主席范钧表示，当前，基于构建伦理学自主知识体系的要求，需要学者们在中国式现代化建设背景下深化对伦理学科本质的理解，应对伦理学在现代化过程中面临的挑战，探索中国传统伦理思想的创新性转化。希望与会专家、学者充分发挥专业优势，围绕中国式现代化进程中的伦理研究与浙江实践的热点、难点问题，深入剖析、精准把脉，提出更多具有创新性、前瞻性的建议思路，为中国式现代化发展提供智力支持。

浙江科技大学党委书记赵东福谈到，党的二十届三中全会对统筹推进教育科技人才体制机制一体改革作出了系统部署，为开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势提出了时代命题，也为伦理学研究指明了方向、提供了遵循。科技伦理作为伦理学研究的重要组成部分，对促进科技向善、增进人类福祉、推动科技事业健康发展具有重要作用。

专题报告环节中，中国伦理学会会长、中国社会科学院二级研究员孙春晨围绕“应用伦理与社会治理”主题，从社会治理的技术化趋势及其伦理缺位背景出发，提出应用伦理是实现社会治理“伦理先行”的专业支撑，科技创新制造了多种新型的与社会治理密切相关的伦理交往和道德生活场景，社会治理亟需应用伦理的实践智慧。

本次研讨会还设置了主旨演讲、平行论坛环节。来自浙江省伦理学会、浙江科技大学、浙江工商大学、浙江师范大学、温州医科大学、浙江财经大学等学术团体和高校的专家、学者围绕“中国式现代化与伦理回应”“人工智能时代的科技伦理回应”等议题展开了交流研讨。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部