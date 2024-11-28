人民网北京11月28日电 （记者李依环）近日，浙江省伦理学会2024年会暨“中国式现代化的伦理研究与浙江实践”学术研讨会在杭州举行。本次研讨会由浙江省伦理学会、浙江科技大学主办，来自30余所高校、科研院所等单位的120余名专家、学者参会，共话中国式现代化背景下伦理学的传承与创新。

开幕式现场。浙江科技大学供图

浙江省社科联党组成员、副主席范钧表示，当前，基于构建伦理学自主知识体系的要求，需要学者们在中国式现代化建设背景下深化对伦理学科本质的理解，应对伦理学在现代化过程中面临的挑战，探索中国传统伦理思想的创新性转化。希望与会专家、学者充分发挥专业优势，围绕中国式现代化进程中的伦理研究与浙江实践的热点、难点问题，深入剖析、精准把脉，提出更多具有创新性、前瞻性的建议思路，为中国式现代化发展提供智力支持。

浙江科技大学党委书记赵东福谈到，党的二十届三中全会对统筹推进教育科技人才体制机制一体改革作出了系统部署，为开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势提出了时代命题，也为伦理学研究指明了方向、提供了遵循。科技伦理作为伦理学研究的重要组成部分，对促进科技向善、增进人类福祉、推动科技事业健康发展具有重要作用。

专题报告环节中，中国伦理学会会长、中国社会科学院二级研究员孙春晨围绕“应用伦理与社会治理”主题，从社会治理的技术化趋势及其伦理缺位背景出发，提出应用伦理是实现社会治理“伦理先行”的专业支撑，科技创新制造了多种新型的与社会治理密切相关的伦理交往和道德生活场景，社会治理亟需应用伦理的实践智慧。

本次研讨会还设置了主旨演讲、平行论坛环节。来自浙江省伦理学会、浙江科技大学、浙江工商大学、浙江师范大学、温州医科大学、浙江财经大学等学术团体和高校的专家、学者围绕“中国式现代化与伦理回应”“人工智能时代的科技伦理回应”等议题展开了交流研讨。

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