人民网北京11月28日电 近日，第二届全国高校思政课信息化创新发展论坛暨全国高校“数字马院”联盟2024年年会在四川成都举行。来自全国200余所高校的400余名思政课专家学者现场参会，共话信息化背景下的思政课创新发展以及学科融合与发展路径，展示新时代全国高校“数字马院”建设成果。

面对信息化、数字化浪潮给思政课教学带来的机遇与挑战，电子科技大学党委书记曹萍表示，学校将继续推进数字化建设与全校思政课教学任务的融合、契合，推动高等教育高质量发展与创新人才培养，发挥学校既有特色和学科优势，加强大项目、大团队、大平台、大成果一体化建设，致力于在思政课建设领域打造信息化、数字化人才培养、科学研究与智库建设的新高地。

论坛上，来自北京科技大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、电子科技大学、西南财经大学等高校和业内专家作了主题报告和发言。北京科技大学思想政治工作研究院院长冯刚表示，要利用数字技术去深化思想政治教育的实证研究。思想政治教育一方面要重视基础理论的建设，另一方面应在实践中用实证研究为思想政治教育的科学发展提供更坚实的基础。

北京科技大学副校长、《思想教育研究》主编彭庆红表示，希望通过广泛交流、相互借鉴、加强优势互补、成果共享，推进信息技术和思政课融合创新，更好回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问。电子科技大学马克思主义学院院长吴满意重点聚焦数字化体验，认为数字化体验为思想政治教育提供了新的实践方式和路径，展现出具身性、全息性、交互性和沉浸性特征，强力助推着高校思想政治教育的理论传导、情感传递和价值传播。

据介绍，本届论坛由电子科技大学、西南财经大学、成都信息工程大学等联合举办。当天，全国高校“数字马院”联盟2024年理事会召开理事会议，会上增补了33家联盟理事单位、40家联盟成员单位。（李依环、陈伟、李星）

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