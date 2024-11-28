人民网北京11月28日电 （记者唐婕）日前，北京师范大学、中国科学院生物物理研究所、广东省智能科学与技术研究院等科研人员在国际学术期刊《细胞》发表最新研究成果。

人类背根神经节时空发育机制和类器官模型构建。校方供图

这项成果揭示了感觉神经元的发育机制，为改善与感觉神经元相关疾病的治疗提供新的思路和方法。中国科学院生物物理研究所研究员、北京师范大学王晓群教授表示，希望推动这一成果从实验室迈向临床应用，助力慢性疼痛、瘙痒症等疾病的药物研发，赋能麻醉镇痛等医学技术的创新发展。

北京师范大学心理学部吴倩教授介绍，科研团队创新利用单细胞测序和空间转录组技术，深入分析人类感觉神经元发育各阶段细胞构成和基因表达，阐明异质性感觉神经元的细胞命运是由多层级信号通路和转录因子联合调控，最终揭示了其发育机制。

中国科学院院士、广东省智能科学与技术研究院院长张旭介绍，团队通过模拟感觉神经元的发育机制，成功构建了背根结节类器官，实现了体外模拟人类感觉神经复杂体系的发生发展，有望为慢性疼痛的治疗提供新的思路。

据悉，王晓群教授带领团队成员长期致力于认知发育和脑科学领域，团队在神经科学的基础研究领域取得了重大进展，这些突破性成果为脑疾病的有效治疗提供新的启发和机遇。

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