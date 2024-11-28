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北京大学-TBI人工智能教育研究联合实验室成立

2024年11月28日10:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月28日电 近日，人工智能赋能教育高质量发展研讨会在京举行。会上，北京大学-TBI人工智能教育研究联合实验室启动仪式举办。

据悉，该联合实验室的主要目标是基于北大“计算+多学科”的基础科研和实践能力，开展支持教育领域大模型的应用研究以及教师、学生应具备的人工智能基础素养的模型构建和标准研究，推进中国人工智能教育的发展，推进人工智能赋能教育的进程。

全国政协副主席、民进中央常务副主席朱永新指出，让人工智能更好赋能教育，一是要引导广大一线教师树立对人工智能的正确认知、提升一线教师的人工智能素养，让赋能潜力得到充分释放；二是要努力把握技术赋能方向，让人工智能为教学工作做减法、为学业负担做减法；三是转变人才培养观念，在创造知识、揭示规律、解决问题上下功夫，用人工智能打造未来学习中心。

北京大学副校长朴世龙表示，北京大学主动面向国家战略需求，将“数智化+”作为新一轮“双一流”建设周期重点建设的校级交叉学科方向，统筹全校研究力量，成立了人工智能发展委员会和人工智能工作专班。联合实验室的成立，是北大推进人工智能理论研究与成果转化、助力教育教学改革的又一次重要探索。

在题为“脑智发育研究助力人工智能与教育有效结合”的主旨演讲中，北京师范大学心理学部教授、认知神经科学与学习国家重点实验室学术委员会主任董奇指出，真正实现育人方式变革的核心是专业地、尽可能客观科学地理解学生身心的发展规律，包括脑科学规律，更要基于这些规则的理解，用人工智能等前沿科技赋能教育和学习的活动，提高教学和学习的效率。

图灵奖得主、中国科学院外籍院士、北京大学客座讲席教授约翰·霍普克罗夫特在题为“人工智能对教育的影响”的主旨演讲中指出，曾有两种技术对教育产生了显著影响，一是黑板让教师能够同时教许多学生，二是印刷机使知识的传播变得容易起来。人工智能将对教育产生重大影响，但务必确立正确的评估指标。人工智能在各学科中，对于教学内容的影响将比对教学方式的影响更为深远。

会上，北京大学附属中学、北京市第八十中学、中国人民大学附属中学等学校被授牌为首批基地校，上海市曲阳第二中学、重庆潼南巴川中学、克拉玛依市绿雅小学等学校被授牌为首批实践校。

据悉，本次研讨会由北京大学主办，会议旨在加强人工智能与教育的深度融合，推动我国教育高质量发展，为培养新时代科技创新人才奠定坚实基础。（郝孟佳、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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