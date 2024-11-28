原标题：人工智能助推教师队伍建设交流活动举行

为贯彻落实党的二十届三中全会和全国教育大会精神，深入实施国家教育数字化战略，全面推广人工智能助推教师队伍建设试点经验成效，近日，人工智能助推教师队伍建设交流活动在湖南省长沙市举行。

2018和2021年，教育部分两批在103个地市、区县和高校开展人工智能助推教师队伍建设试点。各单位围绕不同的主攻方向，着力破解教师队伍建设的突出难题，探索技术赋能的机制、模式，取得了积极成效。聚焦教师智能素养提升，各单位累计进行297万人次的教师智能素养培训。聚焦智能条件环境改善，各单位累计建设升级智能教室、研训室4.3万间，开发辅助教师教学、教研、学习的智能工具等738个。聚焦技术赋能模式改革，探索利用大数据、人工智能等技术支持教师教研备课、学生分析评价，支持教师教学行为分析诊断和改进，支持教师队伍结构分析、需求预测和管理改革。聚焦优质教育资源共享，30个地市、区县推进人工智能技术赋能的“三个课堂”，覆盖教师18.8万人，有效缩小了城乡、校际、区域之间的教育质量差距，促进了乡村学校和薄弱学校教师发展。下一步，将在对试点工作深入总结基础上，发布典型案例，全面推进数字化赋能教师发展。

本次交流活动组织实地观摩了湖南第一师范学院、国家超级计算长沙中心、长沙市长郡双语实验中学等推进人工智能应用的情况，并设立专区展示34个典型案例和20个优秀平台工具。在交流研讨中，上海交通大学、哈尔滨工业大学、浙江师范大学、北京市大兴区、四川省成都市武侯区、湖南省长沙市分别介绍了推动教师AI素养提升和教育教学能力创新，以及促进教育均衡发展的经验举措。

教育部教师工作司，相关省级教育行政部门，以及人工智能助推教师队伍建设试点单位参加交流活动。

(责编：郝孟佳、李依环)