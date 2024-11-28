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4项“中国自主的知识体系”成果发布

2024年11月28日09:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月28日电 （记者郝孟佳）近日，中国自主的知识体系成果发布会（2024年秋季）在京举办。

会上，中国人民大学、南开大学、南京大学、中国社会科学院分别发布《天命如何转移：清朝“大一统”观的形成与实践》《儒学的近代转型》《走向社会服务国家：全球视野与中国改革》《新中国财政70年系列丛书》等重要学术成果。

中国人民大学校长林尚立表示，本次发布的4项成果分别聚焦“大一统”、儒学、社会服务、财政四个领域，扎根中国大地、切中时代议题、面向未来发展，对守护文化根脉、铸就民族灵魂、保障社会民生、服务治国理政有重要理论与实践意义，对我们理解何以中华、何以中国具有很强的启发性和指导性，彰显了中国传统知识分子修身齐家治国平天下的价值信念与理想追求，展现出中国特色哲学社会科学的深厚底蕴和磅礴力量。

据悉，中国人民大学于2023年4月24日发起成立“建构中国自主的知识体系大学联盟”。联盟形成中国自主的知识体系成果发布机制，于每个季度举办“中国自主的知识体系成果发布会”。

(责编：李依环、熊旭)

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