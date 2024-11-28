原标题：植入电极能分析人脑基因活动

爱尔兰和丹麦科学家携手，开发出一种能够分析人脑中基因活动的新技术。最新研究为理解和治疗癫痫等神经系统疾病提供了全新的视角。相关论文发表于新一期《临床研究杂志》子刊《机理解析》。

长久以来，如何在不依赖通过手术或捐赠方式获得组织样本的情况下，研究大脑内的基因活动，一直是神经科学领域的一大难题。

最新研究中，研究人员利用植入癫痫患者大脑中的电极，收集并分析RNA和DNA信息，并将这些信息与脑电记录相关联，绘制出了大脑基因活动图谱。

研究人员表示，这些电极不仅在临床上用于精确定位患者癫痫活动区域，也提供了一个将大脑活动与特定区域基因的开启或关闭状态联系起来的独特机会。结果显示，将分子数据与癫痫发作的脑电记录相结合，可极大提升对大脑癫痫发作网络的理解，从而提高癫痫治疗手术的精度。

研究人员认为，这项研究为检测癫痫患者大脑中的基因活动提供了一种全新的方法，有望与传统脑成像和脑电图测试方法结合，为指导癫痫患者的手术决策提供有效方案。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李依环)