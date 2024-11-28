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俄研制睡眠呼吸暂停预测系统

2024年11月28日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：俄研制睡眠呼吸暂停预测系统

俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学研究人员近日宣布，针对睡眠呼吸暂停综合征，他们研制了一种能预测其发作的系统，可帮助医生在评估患者压力类型时作出决策。

睡眠呼吸暂停患者夜间睡眠时，由于舌根回缩导致呼吸急剧减少或完全停止。患者夜间可能会超过5次出现呼吸暂停，严重时甚至超过30次。长时间呼吸停止会引发多种并发症。

研究人员表示，最常引起睡眠呼吸暂停的因素之一是持续的压力状态。检测睡眠呼吸暂停综合征最有效的方法之一是多导睡眠图，这是一种长期记录患者睡眠期间各种生理参数的方法。该方法使用附着在患者身体上的传感器，记录患者脑电活动、眼球运动、肌肉活动、血氧水平、心率和呼吸运动。尽管这种方法可为后续治疗和病情监测提供有价值的信息，但该过程也可能会导致明显的不适。

使用新研发的系统模型，可对患者的心电信号、血液搏动和呼吸运动变化信号等重要因素进行分析，计算出睡眠暂停发作的概率。医生据此能对睡眠呼吸暂停的发作作出结论，调整治疗方案。

该系统还将成为可穿戴系统的基础。例如，它可以是手环，通过蓝牙连接到安装特殊应用程序的智能手机，并通过脉冲或音乐等方式通知患者和医生。（记者程刚）

(责编：郝孟佳、李依环)

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