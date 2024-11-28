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在伦敦，展现中国舞魅力

本报记者 周姝芸
2024年11月28日08:43 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：在伦敦，展现中国舞魅力

左晚婷在英国表演中国舞时，外国观众上前向其学动作。受访者提供

左晚婷在英国表演中国舞时，外国观众上前向其学动作。受访者提供

左晚婷（后排右一）和中国舞学员合影。受访者提供

左晚婷（后排右一）和中国舞学员合影。受访者提供

　　左晚婷是英国罗汉普顿大学舞蹈专业的学生。留学期间，她有不少表演中国舞的经历，吸引了许多人关注。后来，左晚婷开始在当地舞蹈机构担任中国舞老师，带领更多学员了解中国舞，他们一起录视频、出外景、谈论中国文化……在英国教中国舞是什么体验？一起听听她的故事。

　　第一次出国表演

　　左晚婷从小就对音乐有兴趣。“我的爷爷在部队做文艺工作，受他影响，我在6岁时开始学习中国舞，从此便和舞蹈结下很深的缘分。”左晚婷说。

　　大学时，左晚婷在湖南第一师范学院学习舞蹈表演。有一次，她获得代表学校出国巡演的机会，这次经历令她印象深刻。左晚婷说：“我去了荷兰、芬兰、奥地利等欧洲国家，向当地观众表演中国舞。这是我头一回在海外的舞台上表演，看到外国人对中国舞和中国文化热情洋溢，我感到十分自豪，希望有更多人欣赏我们的舞蹈。”

　　本科毕业后，左晚婷来到了英国罗汉普顿大学学习舞蹈表演与实践。罗汉普顿大学在舞蹈学科领域有很高声望，提供全方位的舞蹈教学与研究课程。左晚婷在学校的课堂里，获得了不少跳舞的启发。她说：“在学校，我学习的是现代舞，现代舞要求跳舞时身体更放松，体验跟随呼吸运动的感觉。上课时，老师还会让我们分组表演，两人相对时不能说话，用身体语言来表达，这对了解自己身体、即兴发挥有很大帮助。老师对我们相当包容，时常鼓励大家表演，启发我们创作。”

　　左晚婷喜欢将自己的舞蹈录成视频，发在社交媒体上。起初她在伦敦的景点、街道上跳中国舞，这吸引了不少人询问。“我发现许多外国人对中国舞感兴趣，他们好奇哪里可以了解更多，甚至想学一些动作。”左晚婷说，“我萌发了教中国舞的想法，经过联系，进入了当地UKCPA舞蹈机构，那里有不少想学中国舞的学员。”

　　老奶奶学敦煌舞

　　在英国当中国舞老师是什么体验？

　　左晚婷说，第一次上课时她既兴奋又紧张。“我清楚地记得，那天有一名外国学员是零基础，她的动作学得比较吃力。”左晚婷说，“不过，这名学员十分认真。我挑选的舞蹈是汉唐《卜卦》，她说自己很喜欢中国舞的服饰，想要把中国舞学好。这次课结束后，她还带了自己的朋友也来学中国舞。”

　　“通常，一节课开始后，我会花5到10分钟带大家简单热身，把肩膀、手脚腕活动开，然后踢腿。”左晚婷说，“这个过程很有必要，身体热起来，跳舞的过程中能避免受伤。之后，我就会开始教舞蹈动作。课程结束前10分钟左右，我们给大家录制视频，记录课堂成果。”

　　在伦敦学中国舞的有哪些人？左晚婷说，除了华人华侨外，还有来自各个行业、不同地域的外国人。左晚婷说：“他们普遍对中国和中国文化感兴趣。例如有一位老奶奶已经70岁了，她在当地大学读博士，研究的课题与敦煌有关。得知我们正在教敦煌舞，老奶奶便报名来学，她说学中国舞能让她对研究课题理解得更深入，还能收获新的启发。”

　　左晚婷说：“不少人从其他国家和城市特地而来。在国外，专门教中国舞的机构和课程不多，例如有的学员从坎特伯雷、剑桥等城市来，她们就是当地的中国舞老师，在伦敦学习后再回到自己城市授课。”

　　结下深厚情谊

　　学成一支舞后，如果学员整体掌握得比较好，左晚婷还会带大家出外景。“我们会统一服装，在当地风景美丽的地方录视频。有时，路人会对我们的舞蹈感兴趣，他们还会在间隙时来学几个中国舞动作。”

　　“在英国教中国舞，我感到自己做的事很有意义。”左晚婷说，“许多华人华侨身在异国他乡，他们告诉我，学习中国舞有亲切感和归属感。不仅如此，我们舞蹈班就像一个‘小社区’，中外学员在跳舞中结下了深厚的情谊，我们不仅讨论舞蹈，也交流生活，氛围其乐融融。”

　　2023年8月，一年一度的爱丁堡艺术节在英国苏格兰首府爱丁堡市中心举行。来自几十个国家和地区的众多艺术团体带来了各具特色的表演。中国艺术院团呈现了多部精彩作品，左晚婷带领来自中英两国的演员一起排练了敦煌舞《神秘和谐》，优美的舞姿，翩翩的衣袂，伴随东方特色的音乐，舞者宛如从壁画中走出。这支舞蹈以敦煌壁画为原型，融合了中国传统长绸技法，能让更多观众领略敦煌艺术的独特魅力。

　　“2024年全英学联春节联欢晚会时，我和罗汉普顿中国学联的同学一起表演了中国舞《跃水踏浪》，它以胶州秧歌和海阳秧歌为元素，通过舞蹈灵动再现鱼儿溯游而上、翻腾跳跃的场景。”左晚婷说，“这次舞蹈我们排练了3个月，大家相互鼓励和支持，努力呈现出最好的表演效果。站在全英春晚的舞台上，灯光的照耀、观众的掌声和团队的凝结……这一切令人感到自豪。”

　　左晚婷说，她会继续更新舞蹈视频。“希望尽自己一份力，让更多人感受到中国舞的魅力。”

(责编：李昉、李依环)

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