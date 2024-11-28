原标题：安徽大学智能学部成立

记者11月26日从安徽大学获悉，在首届智能科学与技术论坛期间，该校智能学部正式成立，安徽大学具身智能研究院揭牌。

安徽大学党委书记虞宝桃介绍，安徽大学正着眼人工智能科技和产业创新的紧迫需求，立足多学科交叉融合基础优势，整合相关学院平台，共同建设智能学部。智能学部与该校世界一流学科“材料科学与工程”相辅相成，通过加快驱动带动人文理工全面发展，致力于更加紧密、有力地赋能未来产业高效、智能、可持续发展。

安徽大学校长孙长银介绍，智能学部汇聚了人工智能学院、电气工程与自动化学院、互联网学院等多个学院，为学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新与国际交流合作提供有力支撑。“智能学部设置符合学科发展的实际需要，具有良好的发展势头和潜力，建设方案聚焦智能科学与技术，主攻新型计算架构与模型、动态可重构软硬件的智能组件等方向，与国家特别是安徽经济社会发展重大需求密切对接，必将在安徽‘三地一区’建设和区域产业创新升级中发挥重要作用。”孙长银说。（记者洪敬谱）

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