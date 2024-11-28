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系统推进师范教育高质量发展

2024年11月28日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：系统推进师范教育高质量发展

习近平总书记在全国教育大会上强调：“我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。”这一重要论述明确提出了教育强国的“六大特质”，系统阐释了教育强国的科学内涵，为教育强国建设指明了前进方向，提供了根本遵循。党的二十届三中全会强调，加快建设高质量教育体系，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。师范教育是我国教育事业的基础力量，肩负着服务教育强国建设、构建高质量教师教育体系、引领基础教育创新发展的使命担当。新时代新征程推进师范教育高质量发展，就要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统筹好教育强国的目标方向和师范教育的时代使命，统筹好教育强国的建设实践和师范院校的改革创新，切实发挥好“工作母机”的战略基础作用，为加快教育强国建设贡献师范力量。

“六大特质”为教育强国建设提供方向指引

思政引领力关系着“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育的根本问题，是落实立德树人根本任务的关键所在，也是培养更多担当民族复兴重任时代新人的根本保证。在教育强国建设中强化思政引领力，有助于我们党牢牢掌握学校思政工作的领导权和主动权，不断创新思政工作的内容和形式，广泛凝聚共识，汇聚起建设教育强国的磅礴力量。

人才竞争力是推动经济社会高质量发展、实现强国建设和民族复兴伟业的核心要素，关系着我国的国际竞争力和战略主动权。在教育强国建设中强化人才竞争力，有助于培养一大批具有创新精神、实践能力、家国情怀和国际视野的高素质人才，助力我国人才优势充分发挥、人才活力全面涌现，为中国式现代化提供强有力的人才资源支撑。

科技支撑力关系着科技与教育的相互赋能，是产生更多原创性和颠覆性科技成果、夯实高水平科技自立自强、引领现代化产业体系建设的重要根基。在教育强国建设中强化科技支撑力，有助于我国打赢关键核心技术攻坚战，推动科技创新和产业创新深度融合，促进科技成果向教育实践高效转化，让科技创新成为高质量发展的强大动力引擎。

民生保障力关系着教育为谁服务、依靠谁发展、成果由谁共享的根本问题，是教育为人民服务的重要体现，也是促进社会公平正义的重要基础。在教育强国建设中强化民生保障力，有助于加强对农村地区、边远地区、民族地区的教育支持力度，健全优质均衡的基本公共教育服务体系，缩小城乡、区域、学校之间的教育差距，并不断满足人民群众多样化、个性化的教育需求。

社会协同力关系着社会各领域各渠道教育资源作用的充分发挥，协同育人既是发挥社会力量打造育人合力的内在要求，也是实现教育与经济社会协同发展的重要途径。在教育强国建设中强化社会协同力，有助于推动教育更加贴近人民需求，并健全政府、学校、家庭、社会协作的新型育人模式，进一步提升全社会支持教育发展的动力和能力。

国际影响力关系着教育的国际认可度、知名度、接受度，既是推动我国教育高质量发展的重要动力，也是积极参与全球教育治理的题中之义。在教育强国建设中强化国际影响力，有助于提升中国教育品牌的全球知名度和接受度，在深化教育领域国际合作中发出中国声音、提供中国方案、贡献中国力量。

教育强国建设的重要基础是师范教育

师范教育为教育强国建设培养高质量的教师队伍。师范教育作为教师教育的主力军，是培养高素质教师队伍的主阵地，在提升我国教师队伍质量、推进教育强国建设中发挥着不可替代的作用。一方面，办好师范教育，为广大农村、中西部边远地区输送大批优秀师资力量，对于实现乡村教育振兴、基础教育均衡发展和教育现代化具有重要战略意义；另一方面，办好师范教育，建强做优教师教育，系统造就一大批高质量教师队伍，并在教育改革中发挥引领、示范、带动作用，为教育强国建设打造坚实底座。

师范教育为基础教育和经济社会发展提供前行动力。师范院校既要聚焦教师教育的主责主业，承担起构建高质量教师教育体系的重大使命，也要发挥好自身学科、科研和人才优势，服务好区域经济社会发展。师范教育是本地区基础教育的重要支撑，可以通过主动融入基础教育体系，探索基础教育发展规律，建立健全基础教育教师培训体系，为本地区基础教育高质量发展贡献力量。师范教育也是教育、科技、人才的交汇点，是基础研究的主力军，可以通过促进教育链、人才链、创新链深度融合，进一步加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，并积极融入全球创新网络、政产学研协同创新体系等，有效服务国家战略，助力区域经济社会高质量发展。

师范教育是展现教育改革中国方案和中国智慧的有机组成部分。师范院校既是我国基础教育师资培养的重镇，也是我国高等教育的特色组成部分，是不断提升我国教育国际竞争力和话语权的重要推动力量。一方面，师范教育稳步扩大“走出去”步伐，通过帮助和支持其他发展中国家的基础教育发展，分享我国基础教育改革的发展经验，贡献基础教育的中国智慧，持续推进我国深度参与全球基础教育治理体系；另一方面，师范教育将中华优秀传统文化融入教师教育体系，打造具有中国特色和中国气派的教师教育课程，同时将家国情怀、行为世范等品格纳入教师资格标准，彰显具有中国品性和中国风格的教师资格体系，增强我国教师教育的国际影响力，提升在全球教师教育中的话语权。

以“六大特质”为引领推进师范教育高质量发展

强化思政引领力，构建师范教育全面育人新格局。师范院校要全面加强党的领导，推进党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的职责，把党的领导融入办学治校全过程各方面；着力实施新时代立德树人工程，把立德树人融入思想道德、文化知识、社会实践的全环节，持续完善全员、全过程、全方位育人的教育体制机制；坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，不断推进党的创新理论研究成果转化为教材体系和教学体系，以全链条、高质量、内涵式思政“金课”体系提升思政课效果。师范院校是未来教师的摇篮，要向师范生传递青少年是国家和民族希望的理念，紧紧抓住“拔节孕穗期”教育青少年坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，筑牢青少年明哲理、辨是非、增自信的理论基石，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

强化人才竞争力，打造人才发展良好生态。一方面，师范院校要以培育“大国良师”为己任，深入实施教育家精神铸魂强师行动，始终坚定“师范为本”的办学定位，旗帜鲜明地把师范教育作为办学特色和核心竞争力，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍；另一方面，塑造良好的师范教育育人环境，推动教师教育课程的系统构建，把教师教育理论研究与师范人才培养实践相结合，把教育家精神的培育和践行有机融入师范生培养的全过程各领域，教育引导师范生树立崇高的专业精神和职业理想，源源不断为基础教育输送堪当大任的“四有”好老师。

强化科技支撑力，统筹推进师范教育、科技创新和人才培养。师范院校要不断完善党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，聚焦基础研究与原始创新“双轮驱动”，建立健全以国家战略需求、地方经济社会发展需要为牵引的学科动态调整机制。探索拔尖创新人才自主培养的实现路径，构建跨学科的知识体系、教材体系和课程体系，着力加强科技成果转化，打造产学研一体化创新平台，推动科技成果更快转化为现实生产力。积极应对新一轮科技革命和产业变革的挑战，强化科技教育和人文教育协同，全面提升学生的综合素养。

强化民生保障力，赋能师范教育和基础教育优质均衡发展。一方面，师范院校要秉持以人民为中心的理念发展教育，始终把教师队伍建设和优质资源共享作为建设重点，制定落实中小学教师学历提升行动方案，着力加强对民族地区、乡村地区优秀教师的培训，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性；另一方面，师范院校要落实好“师范教育协同提质计划”，打造“教师教育共同体”，建立师范人才培养协同机制，积极推进教育优质均衡发展。同时，以教育数字化推进跨区域、跨学校的优质资源共享，不断缩小义务教育的城乡、区域、校际、群体差距，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

强化社会协同力，助力师范教育服务经济社会高质量发展。师范院校要聚焦服务国家经济社会发展和地方重大需求，系统修订人才培养方案、优化学科布局、调整专业结构、创新课程体系，并与时俱进地健全完善教师教育发展体系，构建联通高校、区域、社会与中小学的专业研究和师资培育平台，统筹抓好教育、培训和就业，使师范院校成为推动区域经济社会高质量发展的“助推器”。师范院校智库要锚定建成教育强国战略目标，依托学科、人才、科创以及社会各方面资源优势，深化区域发展和教育协同发展研究，切实以教育改革新成效赋能经济社会高质量发展。

强化国际影响力，持续推动高水平师范教育对外开放。师范院校要统筹做好“引进来”和“走出去”两篇大文章，完善教育对外开放战略，着力加强教育的国内外交流，开展高水平合作办学，积极引进境外一流教育资源，助力我国成为具有强大影响力的世界重要教育中心。处理好“扎根中国大地和借鉴国际经验”的关系，大力推进“留学中国”品牌建设，着力增强我国教育的国际影响力和话语权。积极回应相关国家人民谋发展、促合作的普遍诉求，不断加强与共建“一带一路”国家教育交流合作，向国际社会特别是广大发展中国家提供力所能及的帮助，为全球教育发展贡献中国力量。

（作者：曲 凯，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员，天津师范大学党委书记）

(责编：李昉、李依环)

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