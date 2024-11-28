原标题：沉浸式教学激活思政课堂

“战友们不要为我悲伤，我只是和春泥睡在一起；战友们不要为我哭泣，我只是和黎明做了友邻……在烈火里永生，在朝阳里挺进！”日前，舞台实验剧《挺进》正在上演。冬日的夜晚带着阵阵寒意，可东北师范大学音乐厅里气氛热烈。

《挺进》根据经典文学作品《红岩》改编而成，再现了以江姐为代表的中国共产党人的英雄形象，展现了共产党人高尚的革命情怀和人格魅力，用学生视角生动诠释了伟大的红岩精神。

《挺进》由东北师范大学文学院学生自编、自导、自演，创作历时9个多月。作为该剧的总编剧，广播电视专业2022级研究生梅雪炀说：“我给每个人物都设置了一段独白，希望观众能够理解人物内心的激烈斗争，体会英雄人物坚定信念、坚守信仰的思想过程。让观众感受到英雄和我们一样有血有肉、有泪有笑。”

“二哥，请你告诉妈妈。要是有一天你们想我了，就去看看风吧。”其中一段戏，原创人物共产党员成扬通过独白表达着自己在家与国之间作出抉择的坚定。现场，成扬的扮演者、汉语言文学专业2024级本科生黄嘉荣的麦克风意外掉落。黄嘉荣没有慌张，而是提高音量，尽全力演绎出与家人诀别时，那份对家的不舍和对国的忠诚。

舞台实验剧是东北师范大学文学院多年来积极推行的体验式教学方式，旨在借助将文学作品改编为舞台剧的体验，让专业课程与思政课程深度融合，达到“以文化人、以美育人”的教学目标。目前，东北师范大学文学院已将《青春之歌》等9部中外经典作品搬上舞台，广受师生欢迎。其中《挺进》有30名学生参演，创造了参演人数之最。

东北师范大学文学院党委副书记兼副院长吴晓庆说：“这样的思政课效果更好！学生们不仅锻炼了文学创作、导演策划、表演艺术等专业能力，也能切身感悟革命先辈们不屈不挠、不畏牺牲的爱国主义情怀，实现从理论学习到情感共鸣的深度跨越。”

（记者 任 爽 见习记者 张 楠 通讯员 芦 猛）

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