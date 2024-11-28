人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

重庆大渡口：点亮学生的科学梦想

2024年11月28日08:28 | 来源：光明日报
小字号

原标题：点亮学生的科学梦想

“这是智能滴灌系统，能根据土壤湿度自动调节灌溉量，既让植物不缺水，又能节省水资源。”日前，在重庆市大渡口区慧泉小学，一群小讲解员正在向大家讲解智能滴灌系统的奇妙之处。

“在学校的科创空间，同学们分组合作，学习智能滴灌系统的设计与制作并亲自动手实践，还结合美术与信息技术，创作出独具特色的展示牌。”慧泉小学信息科技老师马莹告诉记者，这种融合了科学与劳动、美术和信息的跨界学习实践，提升了学生的创新能力和实践技能。

在大渡口的各个学校，科学教育不再是书本上枯燥的文字，而是与自然和科技的对话，孩子们都有机会在探索中成长为拥有创新意识的“小小科学家”。

作为首批全国中小学科学教育实验区，大渡口区以“教育强区”为主抓手，坚持“多维一体 教育大渡”区域教育理念，探索出“慧渡未来·3564”区域科学教育范式，系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法，为推动科学教育高质量发展按下“快进键”。

“慧”科学·“创”世界、小帆船·渡未来、三七创智·逐梦未来……前不久，在大渡口区科学教育成果展上，各类科技创新作品数不胜数，有航空模拟体验舱、机器人、自制帆船等，令人目不暇接。

“二年级时，科学老师的课让我萌生了探究小动物的兴趣。”李俊宁是大渡口区实验小学五年级学生，几年来，他采集和制作的标本有200多件。2023年，在老师的帮助下，李俊宁开设了网络账号“小宁的昆虫世界”，1年多来发布科普讲解视频200多个，吸引粉丝1.9万人，浏览量超过500多万次。

大渡口区副区长、区委教育工委书记、区教委主任伍平伟介绍，大渡口区明确以科学教育为目的、以科技教育为支撑、以科普教育为拓展，完善“观、研、赛、学、创”学习活动体系，畅通了区级场馆、企业场馆、校级场馆、社区场馆“四馆联动”场所资源渠道。如今，已建有37个学科工作室、8个特色项目工作坊。全区中小学师生在科技创新大赛中，获国家级奖项33个、市级奖项334个。

（记者 张国圣 李 宏 通讯员 张永香）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部