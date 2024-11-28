原标题：我国2024年研究前沿表现亮眼

11月27日，中国科学院科技战略咨询研究院（以下简称“战略咨询院”）、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合向全球发布了《2024研究前沿》报告和《2024研究前沿热度指数》报告。报告显示，我国在超过30%的研究前沿上排名第一，整体排名稳居第二。

自2014年首次发布以来，“研究前沿”系列年度研究报告持续优化研究方法，不断丰富核心内容、引入专家智慧，从宏观视角和中长期维度对报告内容进行综合分析，从整体上前瞻世界科技发展的主要趋势。

《2024研究前沿》报告遴选展示了2024年在农业科学、植物学和动物学，生态与环境科学，地球科学，临床医学，生物科学，化学与材料科学，物理学，天文学与天体物理学，数学，信息科学，经济学、心理学及其他社会科学等11个高度聚合的大学科领域中较为活跃或发展迅速的110个热点前沿和15个新兴前沿。

战略咨询院战略情报研究所副所长、研究员杨帆介绍，总体来看，这11个主要学科领域科学研究的前沿，对重大科学问题的研究不断深入，颠覆性技术不断涌现，应用试验持续拓展。“人工智能赋能科学研究、下一代高性能通信、保障未来能源供给、应对气候变化、提高人类健康福祉和社会治理水平、回答基本科学问题等主题吸引科学界密切关注，机器学习辅助蛋白质定向进化、通信感知一体化、水系锌离子电池无枝晶锌金属负极设计、复合型极端天气气候事件类型与驱动因素、表观遗传时钟、人工智能伦理准则、轴子暗物质探测等前沿首次上榜。新概念、新手段、新路径探索愈发活跃，学科交叉融合汇聚、理论应用互相促进的特点表现突出。”杨帆说。

在《2024研究前沿》基础上，《2024研究前沿热度指数》评估了中国、美国、英国、德国、法国和日本等国家和地区在上述研究前沿中的表现。报告显示，综合11大学科领域整体表现，美国整体排名继续位列首位，在超过一半的研究前沿上排名第一；中国稳居第二，在超过30%的研究前沿上排名第一；英国、德国、法国保持前五。

相较于美国，中国在化学与材料科学领域优势突出，农业科学、生态环境有望形成新高地。（记者齐芳）

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