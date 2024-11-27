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《中国古典学年鉴》首发 与会专家共探中国古典学研究范式

2024年11月27日10:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月27日电 （记者郝孟佳）近日，《中国古典学年鉴》首发式暨中国古典学学科建设学术研讨会在京举行。据介绍，《中国古典学年鉴》包括“学科论证”“学术刊物”“教育与研究机构”“学术活动”等内容，旨在记录中国古典学学科建设的发展与学界相关讨论与动态，为中国未来的自主知识体系建设保留史料。

中国人民大学国学院院长杨庆中在题为“国学与中国古典学”的主旨发言中指出，中国古典学学科交叉的特征十分明显，该专业的设置并不是要颠覆文史哲分科体系，也不是要淡化文史哲学科范式，而是在交叉的意义上为人文领域传统经典的研读打下更好的“地基”。

四川大学国际儒学研究院院长舒大刚在题为“托古兴儒：‘古典学’与‘中国儒学’之学科重建”的主旨发言中指出，重建中国儒学是新时代中国学术文化的重要使命，也是中国古典学的重要职责，而重建儒学可以通过构建儒学学科体系、构建儒学学术规范、构建儒学学术传统、利用古典学学科重写学术史等路径实现。

在题为“古典学与经学、国学的主旨差异”的主旨发言中，南开大学哲学院院长干春松表示，中国古典学学科基于人文学科的现实需要应运而生，倡导文明多样性、人类共同价值、重视文明传承。中国古典学不应是对已有文史哲的简单涵盖，而要廓清学科边界，并面对西方古典学的自我批评、自身研究对象的明晰确定等问题。

据悉，本次会议由中国人民大学国学院主办。会上，《中国古典学年鉴》发布，中国古典学学术联盟成立。

(责编：李依环、熊旭)

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