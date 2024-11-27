“吴有训是现代物理学家、教育家……”日前，在江西省高安市吴有训科教馆，来自该市德清小学的师生正开展“重温红色记忆”主题研学活动，师生们认真聆听吴有训为新中国科学事业的奠基和发展鞠躬尽瘁的故事。这样身临其境的红色课堂，深受师生欢迎。

近年来，高安市坚持面向全民、分类施教，以红色学堂、红色课堂、红色讲堂“三堂融合”为抓手，构建多样性、全覆盖的红色育人机制，助推红色基因传承氛围更浓、形式更活、成效更实。

高安市构建以传承红色基因为主线的干部教育培训课程体系，依托市党性教育馆在党校开设党史教育课程，打好干部理论学习基础。当地用活用好红色资源禀赋，打造干部红色学堂，红色教育不断升温。

红色基因，薪火相传。高安市把青少年作为爱国主义教育的重中之重。目前，全市共有2家省级研学基地、14家地市级研学基地，今年以来，共计26所学校、2.9万余名学生参与研学活动。

为让更多红色文化惠及群众，高安市着力打造红色讲堂。从今年3月份起，每月开讲一场红色历史文化主题宣讲会，同时结合高安采茶戏、高安道情等本地文化，将宣讲场所搬到田间地头、街头巷尾，推动红色宣讲走进基层、扎根群众。

（记者 李玉兰 王 洋 胡晓军）

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