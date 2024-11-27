鲁班文化是中华民族的宝贵财富，工匠精神是新时代的重要精神力量。近年来，作为鲁班故里的山东曲阜依托丰厚的历史文化资源，通过开展文化活动、拓展实践阵地、丰富研学课程等途径，讲好“鲁班故事”，传承工匠精神。

每年6月16日，中国曲阜鲁班文化节都会如期举行，“班门”传人和社会各界人士共同祭祀“工圣”鲁班。鲁班去世后，故里曲阜会在他的诞辰举办各种形式的纪念活动，地点多选在其故宅庙。2006年6月16日，曲阜举行了为期20天的中国曲阜巧圣鲁班文化展暨首届鲁班文化节，观众3万多人，包括法国、埃及和欧盟曲阜工作室代表帕弗等各国友人。截至目前，中国曲阜鲁班文化节已连续成功举办19届。

在鲁班文化节期间，还开展了“鲁班杯”古建技能大赛、工匠精神与传统文化论坛、历史文化名城与城市更新研讨会、鲁班文化与质量强国研讨会、海内外鲁班庙保护研讨会、工匠精神讲堂以及体验孔子文化、始祖文化等系列活动，弘扬中华优秀传统文化。

每周五下午，鲁城街道书院街小学的社团工艺课上，老师都会给孩子们带来非遗泥塑、古建彩绘、绢花等传统手工制作课程，挖掘本地传统文化和民间工艺历史，将文化特色融入课程中。在该校“鲁艺坊”主题展厅，集中展示了曲阜丰富的传统文化遗产和以孔府古代社会生活为主的学生仿制体验作品。

“我们通过学展结合、制作体验等形式，让学生从小了解和认识鲁班精神，鼓励他们传承和发扬鲁班工匠精神。”书院街小学校长孔芳说。

曲阜广泛开展中华优秀传统文化进校园工程，在曲阜各中小学、幼儿园，几乎都设有传统手工艺课程，常态开展木工制作、楷雕制作等富有当地文化特色的实践活动。而在校外，则在景区、研学机构、新时代文明实践站等处开拓研学基地和实践基地，让孩子们在动手操作中领悟工匠精神的精益求精和专注执着。

“爱国敬业、自主创新、崇德守矩、执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越……”前不久，来曲阜鲁班故里园拜谒鲁班的葡萄牙“鲁班工坊”师生一遍遍地品味28字的鲁班工匠精神。

如今，“鲁班工坊”品牌已在29个国家落地生根，鲁班文化传承与创新已从国内走向世界。每年，曲阜还会举办鲁班工匠精神论坛等大型文化活动，邀请国内外专家学者、工匠大师、企业家等各界人士参加，扩大鲁班文化的国际影响力。

“作为中国工匠的鼻祖，鲁班不仅有着巧夺天工的技艺，更有着令人惊叹的创造性思维。弘扬鲁班文化，就是既要保持古老的手工核心技艺，又要让传统融入新的科技。让跨越时空的鲁班精神历久弥新，不断释放时代魅力。”中国文联主席团委员罗杨说。

（记者 赵秋丽 李志臣 通讯员 孔文思 张 艳）

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