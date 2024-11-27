魏有兴

国家之利莫盛于市舶，强于天下者必胜于海。海洋是支撑未来发展的资源宝库和战略空间，海洋事业事关国家兴衰安危。近年来，我国将海洋强国建设作为推动中国式现代化的重要战略任务，海洋事业取得一系列标志性成果。千秋基业，人才为本。面对海洋强国这一重要战略任务，应进一步提升涉海领域学科、人才、科技和文化等全要素办学水平，以教育之力激活向海图强蓝色引擎。

瞄准前沿，优化符合海洋强国战略的学科体系。当前，海洋科学的研究对象已从近岸、近海转向深海、极地，研究手段也从局部、片段转向全域、全候。与之相对应，海洋科学也呈现出多学科、跨领域的发展趋势。对此，涉海高校和科研院所应紧紧围绕海洋强国战略需求和海洋事业长远发展需要，加快传统学科转型升级，推动基础学科、新兴学科和交叉学科相融相生。夯实基础研究，注重新兴学科自身基础理论研究，加强基础学科对新兴学科的支撑力度；以海洋重大科技问题为牵引，打破学科专业壁垒，强化新兴学科与相关学科的深度融合；在新兴学科建设方面发挥自主权，基于自身特点和优势更好地建设和发展新兴学科，加强原创性、引领性海洋科技攻关。

把住需求，深入探索适合中国国情的海洋人才培养体系。近年来，我国涉海高校和科研院所办学水平得到普遍提升。面向海洋强国建设，涉海高校和科研院所要瞄准海洋强国战略方向，聚焦提高海洋资源开发能力、发展海洋经济、保护海洋生态环境、坚决维护国家海洋权益等方面，从国家急迫需要和长远需求出发，科学性、前瞻性和系统性提升人才自主培养质量，持续探索与学科、平台、任务相衔接的拔尖人才培养新模式，重点抓好海洋产业经营管理人才、海洋基础研究人才、高层次创新型领军人才的培养。积极探索交叉融合，推进本硕博贯通培养，强化海洋产业卓越工程师学院建设和海洋未来技术学院发展，培养学生的创造能力与实践能力，促进学生所学知识向能力转化，努力培养更多胸怀蓝色梦想、堪当时代重任的优秀海洋人才。

攻坚克难，捧出更多原创性和高附加值创新成果。进入新时代以来，我国海洋科技创新取得一系列突破性成果。然而，与发达海洋国家相比，我国战略性、基础性、颠覆性的海洋科技创新能力不足，原创性和高附加值创新成果较少，核心技术与关键共性技术“卡脖子”问题还比较突出。对此，涉海高校和科研院所应着力突破制约海洋事业发展的技术瓶颈，积极向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，形成加快建设海洋强国的强劲动能；聚焦深水、绿色、安全的海洋高技术领域，大力推动关键共性技术、核心装备的研发与应用，努力在海洋能源、海洋“粮仓”、海洋生态、海洋水安全等领域取得重大突破；鼓励高水平自由探索，强化有组织科研，加快推进科研范式组织模式变革，打造产教融合、科教融汇的创新链条。

加强浸润，全面讲好中华优秀海洋文化。建设海洋强国，不仅要有雄厚的海洋实力、先进的海洋科技、发达的海洋经济，更要有领先于时代的海洋文化。我国海洋文化历史悠久，从渔盐之利、舟楫之便，到耕海牧渔、探洋登极，在长期发展过程中形成了独特的精神意蕴与价值内涵。文化传承创新是引领青年成长成才的关键力量，涉海高校和科研院所要站在历史和文明的高度来审视中华优秀海洋文化，通过创造性转化和创新性发展，讲好人海和谐、陆海统筹、开发与保护并重的新时代海洋生态文明故事，通过学术研究、文化交流等活动，形成各具特色的海洋思政大课，在全社会营造保护海洋的良好氛围。

（作者：魏有兴，系河海大学水文化研究所研究员）

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