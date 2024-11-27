原标题：重庆举办首届科学教育大会

图为重庆市朝阳中学学生在科技大篷车全国巡展活动现场参观、体验。新华社记者 王全超摄

记者11月24日获悉，重庆市2024年教育学术年会暨首届科学教育大会日前举行。会上，来自上海、湖北、天津等地多所高校的教育专家和重庆市各校一线教师围绕“科学教育与创新”主题展开交流。

重庆市教委主任刘宴兵表示：“推动科学教育发展，是教育改革的重要方向。希望各位嘉宾和教育工作者一起立足高远、勇于创新，做好科学教育的加法，探索出具有重庆特色、在全国具有影响力的科学教育发展路径。”

针对科学教育和劳动教育的改革创新，重庆市社科联党组书记李保海提出，应聚焦课程改革、教学理念转变以及核心素养培育等重难点，整合高校、科研院所、教育基地等资源，加强校际间的经验交流，搭建共享平台，培养学生的科学素养、创新能力和动手能力，为科技创新后备人才的培养奠定坚实基础。

围绕科学教育体系建设，上海市教育科学研究院学生发展中心主任王枫认为，应从科学的本质和教育的本原出发，构建大中小幼一体化、课堂内外紧密衔接、校内校外有机结合、线上线下相互补充以及学校家庭社会协同共育的高质量科学教育体系，培养学生科学素养，激发学生科学潜能。

“科学教育要更注重对‘人’的培养。”重庆市大渡口区教委副主任张荣庆介绍，大渡口区推出的“慧渡未来·3564”区域科学教育范式，正在尝试以场景为切入点，培养学生的逻辑推理、阅读认知等核心科学素养，帮助学生形成“现象—理论—实践”的科学研究思维，探索“兴趣—爱好—专业”的科学发展之路。目前，大渡口区已入选“全国首批中小学科学教育实验区”，正致力于提升学生的科学素养和实践能力，推进科学教育实践。

此次大会由重庆市教育学会、重庆市教育科学研究院、重庆市教育评估院、重庆市老科学技术工作者协会、重庆市学生科学体育艺术发展中心以及重庆市大渡口区教育委员会联合主办。（ 记者雍黎 实习生谭旺）

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